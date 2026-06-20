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Summerville gólja volt a záróakkord, 5–1-re nyert Hollandia
M. B.
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2026.06.20. 21:01
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Címkék
Hollandia
foci vb 2026
vb 2026
Crysencio Summerville
Svédország
Fotó: Getty Images
Hollandia
foci vb 2026
vb 2026
Crysencio Summerville
Svédország
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