Statisztikák: Ecuador a negyedik amerikai csapat, amelyik vb-n legyőzte Németországot

ECUADOR–NÉMETORSZÁG 2–1

Jól indult a meccs a németek számára: Leroy Sané 1:49 perc után a kapuba talált, ezzel a német, illetve a nyugatnémet válogatott történetének második leggyorsabb világbajnoki gólját szerezte. A leggyorsabbat Ernst Lehner lőtte Ausztria ellen 1934-ben, a mérkőzés első percében.

1:49 - Leroy Sané's goal vs Ecuador (01:49) was Germany's second-fastest scored in their FIFA World Cup history behind Ernst Lehner's strike against Austria in 1934 (1st minute).



Rapid. pic.twitter.com/AF8Ok6LLvY — OptaJoe (@OptaJoe) June 25, 2026

Az Elefántcsontpart (0–1) és Curacao (0–0) ellen lenullázott Ecuadornak 40 lövésre/fejesre volt szüksége ezen a világbajnokságon, hogy megszülessen az első gólja. Bár jobb későn, mint soha: az a gól hozta vissza a reményt, amelyből végül megszületett a második gól, a továbbjutást érő győzelem.

Ecuador may have scored with their first shot of the game vs Germany...



But it was their 40th (!) attempt of the 2026 World Cup and their first goal. pic.twitter.com/97XmNbVT3n — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 25, 2026

Ecuador a negyedik amerikai csapat, amelyik legyőzte Németországot világbajnokságon – ez korábban csak Argentínának, Brazíliának és Mexikónak sikerült.

ECU 🇪🇨 2-1 🇩🇪 GER (FT) - Ecuador are the FOURTH American nation to beat Germany in the entire history of the World Cup, after Brazil, Argentina and Mexico.



Ecuador are mathematically through to the round of 32, where they could face Mexico at the Azteca. — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 25, 2026

Ha a klubokat nézzük, akkor eddig a Paris Saint-Germain adta a legtöbb gólszerzőt (6) ezen a világbajnokságon. Ez, mondhatni, papírforma, mégiscsak a BL-győztesről van szó. De hogy a Sunderland legyen a második a listán?! Márpedig Nilson Angulo már a negyedik „fekete macska”, aki gólt szerzett ezen a vb-n.

4 - Following Nilson Angulo's strike for Ecuador vs Germany, four different Sunderland players have now scored at the 2026 FIFA World Cup, with only PSG having more individual scorers at the tournament (6).



Ha'way. pic.twitter.com/ZULDE0Aq3j — OptaJoe (@OptaJoe) June 25, 2026

Japán (2022) mellett Ecuador a második nem európai válogatott, amely vert helyzetből le tudta győzni Németországot, illetve az NSZK-t világbajnokságon. Ami az európaiakat illeti, Svájc, Svédország, Anglia, Olaszország, Ausztria és Bulgária mondhatja magáénak a fordítás dicsőségét.

#GetThisChip - Ecuador are, after Japan, the SECOND non-European nation ever to come from behind and beat Germany in the entire history of the World Cup:



🇨🇭 1938: Switzerland

🇸🇪 1958: Sweden

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1966: England (final)

🇮🇹 1970: Italy (semifinal)

🇦🇹 1978: Austria

🇧🇬 1994: Bulgaria… — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 25, 2026

Manuel Neuer a 22. mérkőzését játszotta világbajnokságon, ezzel már egyedül áll az örökrangsor hatodik helyén, és csupán két meccs választja el a német csúcstartó Miroslav Klosétól. A mostani vb-n szereplő játékosok közül ott van a rangsor élmezőnyében a 28 meccsel csúcstartó argentin világbajnok Lionel Messi, a portugál Cristiano Ronaldo 24 mérkőzéssel a lista harmadik helyén, míg a horvát Luka Modric a 21. vb-találkozóját játszotta le.

CURACAO–ELEFÁNTCSONTPART 0–2

A 7. percben a kapuba találó Nicolas Pépé az „elefántok” eddigi leggyorsabb vb-gólját szerezte; 31 évével és 27 napjával a második legidősebb elefántcsontparti vb-gólszerző lett a legendás Didier Drogba után; és ő az ötödik elefántcsontparti játékos, aki világbajnokságon egynél több gólt szerzett.

Nicolas Pépé becomes just the fifth player to score more than once for the Ivory Coast at the men's FIFA World Cup. pic.twitter.com/X5O3biDmZR — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 25, 2026

🇨🇮 Nicolas Pépé (31 ans et 27 jours) devient le 2e buteur le plus âgé de l'histoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde derrière Didier Drogba (32 ans et 3 mois). #CURCIV — Stats Foot (@Statsdufoot) June 25, 2026

🇨🇮 Nicolas Pépé (7') a inscrit le but le plus rapide de l'histoire pour la Cöte d'Ivoire à la Coupe du Monde. #CURCIV — Stats Foot (@Statsdufoot) June 25, 2026

Ebben az évszázadban az elefántcsontparti Yan Diomandé az első labdarúgó, aki élete első három világbajnoki mérkőzésén legalább 10 gólhelyzetet alakított ki, és legalább 10 sikeres cselt mutatott be.