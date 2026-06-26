Statisztikák: Ecuador a negyedik amerikai csapat, amelyik vb-n legyőzte Németországot
ECUADOR–NÉMETORSZÁG 2–1
Jól indult a meccs a németek számára: Leroy Sané 1:49 perc után a kapuba talált, ezzel a német, illetve a nyugatnémet válogatott történetének második leggyorsabb világbajnoki gólját szerezte. A leggyorsabbat Ernst Lehner lőtte Ausztria ellen 1934-ben, a mérkőzés első percében.
Az Elefántcsontpart (0–1) és Curacao (0–0) ellen lenullázott Ecuadornak 40 lövésre/fejesre volt szüksége ezen a világbajnokságon, hogy megszülessen az első gólja. Bár jobb későn, mint soha: az a gól hozta vissza a reményt, amelyből végül megszületett a második gól, a továbbjutást érő győzelem.
Ecuador a negyedik amerikai csapat, amelyik legyőzte Németországot világbajnokságon – ez korábban csak Argentínának, Brazíliának és Mexikónak sikerült.
Ha a klubokat nézzük, akkor eddig a Paris Saint-Germain adta a legtöbb gólszerzőt (6) ezen a világbajnokságon. Ez, mondhatni, papírforma, mégiscsak a BL-győztesről van szó. De hogy a Sunderland legyen a második a listán?! Márpedig Nilson Angulo már a negyedik „fekete macska”, aki gólt szerzett ezen a vb-n.
Japán (2022) mellett Ecuador a második nem európai válogatott, amely vert helyzetből le tudta győzni Németországot, illetve az NSZK-t világbajnokságon. Ami az európaiakat illeti, Svájc, Svédország, Anglia, Olaszország, Ausztria és Bulgária mondhatja magáénak a fordítás dicsőségét.
Manuel Neuer a 22. mérkőzését játszotta világbajnokságon, ezzel már egyedül áll az örökrangsor hatodik helyén, és csupán két meccs választja el a német csúcstartó Miroslav Klosétól. A mostani vb-n szereplő játékosok közül ott van a rangsor élmezőnyében a 28 meccsel csúcstartó argentin világbajnok Lionel Messi, a portugál Cristiano Ronaldo 24 mérkőzéssel a lista harmadik helyén, míg a horvát Luka Modric a 21. vb-találkozóját játszotta le.
CURACAO–ELEFÁNTCSONTPART 0–2
A 7. percben a kapuba találó Nicolas Pépé az „elefántok” eddigi leggyorsabb vb-gólját szerezte; 31 évével és 27 napjával a második legidősebb elefántcsontparti vb-gólszerző lett a legendás Didier Drogba után; és ő az ötödik elefántcsontparti játékos, aki világbajnokságon egynél több gólt szerzett.
Ebben az évszázadban az elefántcsontparti Yan Diomandé az első labdarúgó, aki élete első három világbajnoki mérkőzésén legalább 10 gólhelyzetet alakított ki, és legalább 10 sikeres cselt mutatott be.
|AZ E-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Németország
3
2
–
1
10–4
+6
6
|2. Elefántcsontpart
3
2
–
1
4–2
+2
6
|3. Ecuador
3
1
1
1
2–2
0
4
|4. Curacao
3
–
1
3
1–9
–8
1