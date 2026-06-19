Statisztikák: Argentína, Németország és Spanyolország előtt – Mexikó 1994 óta nyolcadszor jutott tovább a csoportból

Mexikó 1994 óta nyolcadik alkalommal jutott tovább saját vb-csoportjából. Ezzel egalizálta Brazíliát a vonatkozó időszak alatt az élen, s megelőzi Argentínát, Németországot, Spanyolországot, Hollandiát vagy éppen Franciaországot is.

Con su clasificación matemática hoy, 🇲🇽 México IGUALA a 🇧🇷 Brasil al frente del ranking de selecciones que más veces han superado la fase de grupos en una Copa del Mundo desde 1994:



🇧🇷 Brasil: 8*

🇲🇽 MÉXICO: 8

🇦🇷 Argentina: 7*

🇩🇪 Alemania: 6*

🇪🇸 España: 6*

🇳🇱 Holanda: 6*

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 19, 2026

Mexikó története során negyedjére nyerte meg csoportját a vb-n. Az eddigi háromból két nyolcaddöntő és egy negyeddöntő lett – utóbbi házigazdaként, 1986-ban.

1ª - México 🇲🇽 ha liderado una fase de grupos de un @fifaworldcup_es por cuarta vez en su historia:



1986 - Cuartos de final

1994 - Octavos de final

2002 - Octavos de final



Lindo y querido.#mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/8oTKQaDKYg — OptaJose (@OptaJose) June 19, 2026

Mindösszesen három labdaérintés a tizenhatoson belül az első félidőben. Eddig csak 2002-ben volt ennél kevesebb, mióta mérik (1966), a Portugália–Dél-Korea mérkőzésen.

3 - Solo el Portugal - Corea del Sur de 2002 (dos) ha sido el partido con menos acciones en área rival al descanso que este México 🇲🇽 - Corea del Sur 🇰🇷 de 2026 (tres como el Nueva Zelanda - Paraguay de 2010) en los @fifaworldcup_es desde al menos 1966. Horizontal.… pic.twitter.com/A2IVvPtKZb — OptaJose (@OptaJose) June 19, 2026

Luis Romo az első Siphiwe Tshabalala óta (2010, Dél-Afrika), aki saját csapata stadionjában szerez gólt egy világbajnokságon. A helyszín ezúttal Guadalajara, az Akron Stadion volt.

#OJOALDATO - Luis Romo 🇲🇽 (CD Guadalajara) ha marcado para México en el Estadio Akron, sede del propio CD Guadalajara. El último precedente en una Copa del Mundo de un jugador anotando para su selección en el estadio de su club fue Siphiwe Tshabalala 🇿🇦 (Kaizer Chiefs) en el… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 19, 2026

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