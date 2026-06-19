Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Argentína, Németország és Spanyolország előtt – Mexikó 1994 óta nyolcadszor jutott tovább a csoportból

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.19. 05:24
Mexikó máris továbbjutott! (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Mexikó 1–0-ra megverte Dél-Koreát Guadalajarában a 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság A-csoportjának 2. fordulójában, így továbbjutott, s megnyerte kvartettjét! Jöjjenek a meccs statisztikái, adatai, érdekességei!

 

Mexikó 1994 óta nyolcadik alkalommal jutott tovább saját vb-csoportjából. Ezzel egalizálta Brazíliát a vonatkozó időszak alatt az élen, s megelőzi Argentínát, Németországot, Spanyolországot, Hollandiát vagy éppen Franciaországot is. 

Mexikó története során negyedjére nyerte meg csoportját a vb-n. Az eddigi háromból két nyolcaddöntő és egy negyeddöntő lett – utóbbi házigazdaként, 1986-ban.

Mindösszesen három labdaérintés a tizenhatoson belül az első félidőben. Eddig csak 2002-ben volt ennél kevesebb, mióta mérik (1966), a Portugália–Dél-Korea mérkőzésen. 

Luis Romo az első Siphiwe Tshabalala óta (2010, Dél-Afrika), aki saját csapata stadionjában szerez gólt egy világbajnokságon. A helyszín ezúttal Guadalajara, az Akron Stadion volt. 

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

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Az ázsiaiak kapusának hibája is kellett a mexikói gólhoz az alacsony színvonalú meccsen, de összejött a siker Guadalajarában.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Mexikó–Dél-Korea 1–0 (0–0)
Guadalajara, Akron Stadion. Vezeti: G. Tejera (uruguayi) 
MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez, E. Álvarez, J. Vásquez, Gallardo – Lira, B. Gutiérrez (Pineda, 71.), Romo (O. Vargas, 71.) – Alvarado (Reyes, 80.), Quinones (Huerta Valera, 84.) – R. Jiménez (Giménez, 80.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre 
DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – Li Han Bom, Kim Min Dzse, Li Ki Hjuk – Szol Jung Vu (Jang Hjun Dzsun, 71.), Hvang In Bom, Pek Szung Ho (Cso Ku Szung, 77.), Kim Mun Hvan (Om Dzsi Szung, 71.) – Li Kang In, Li Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 71.) – Szon Hung Min (O Hjon Gju, 57.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo
Gólszerző: Romo (50.)  

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