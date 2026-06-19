Statisztikák: Argentína, Németország és Spanyolország előtt – Mexikó 1994 óta nyolcadszor jutott tovább a csoportból
Mexikó 1994 óta nyolcadik alkalommal jutott tovább saját vb-csoportjából. Ezzel egalizálta Brazíliát a vonatkozó időszak alatt az élen, s megelőzi Argentínát, Németországot, Spanyolországot, Hollandiát vagy éppen Franciaországot is.
Mexikó története során negyedjére nyerte meg csoportját a vb-n. Az eddigi háromból két nyolcaddöntő és egy negyeddöntő lett – utóbbi házigazdaként, 1986-ban.
Mindösszesen három labdaérintés a tizenhatoson belül az első félidőben. Eddig csak 2002-ben volt ennél kevesebb, mióta mérik (1966), a Portugália–Dél-Korea mérkőzésen.
Luis Romo az első Siphiwe Tshabalala óta (2010, Dél-Afrika), aki saját csapata stadionjában szerez gólt egy világbajnokságon. A helyszín ezúttal Guadalajara, az Akron Stadion volt.
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Mexikó–Dél-Korea 1–0 (0–0)
Guadalajara, Akron Stadion. Vezeti: G. Tejera (uruguayi)
MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez, E. Álvarez, J. Vásquez, Gallardo – Lira, B. Gutiérrez (Pineda, 71.), Romo (O. Vargas, 71.) – Alvarado (Reyes, 80.), Quinones (Huerta Valera, 84.) – R. Jiménez (Giménez, 80.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre
DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – Li Han Bom, Kim Min Dzse, Li Ki Hjuk – Szol Jung Vu (Jang Hjun Dzsun, 71.), Hvang In Bom, Pek Szung Ho (Cso Ku Szung, 77.), Kim Mun Hvan (Om Dzsi Szung, 71.) – Li Kang In, Li Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 71.) – Szon Hung Min (O Hjon Gju, 57.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo
Gólszerző: Romo (50.)