Sörfőzde udvaráról is szorítanak a csehekért a Dél-Afrika elleni vb-csoportmeccsen

GYŐZELMI KÉNYSZERBEN VÁRJA a Dél-Afrika elleni második csoportmérkőzését Csehország válogatottja. Tudják ezt odahaza is, különleges meccsnézést szervez ugyanis a Cseh Labdarúgó-szövetség (FACR): a prágai Smíchovban található Staropramen sörfőzde udvarán a szurkolók közösen élhetik át a mérkőzés hangulatát, több ezer kilométerre az atlantai meccshelyszíntől.

Persze a dél-afrikaiakra is igaz, hogy muszáj győzniük, hiszen ők is vereséggel kezdték a tornát, a csehek Dél-Koreától (1–2), az afrikaiak a házigazda Mexikótól (0–2) kaptak ki. Majdhogynem biztosra vehető, hogy aki itt vesztesen hagyja el a pályát, az nem jut tovább a csoportból.

Az európaiak reményét azért táplálhatja, hogy Dél-Afrika kilátástalanul futballozott az első körben. „Magunkba kell néznünk, javítanunk kell a labdával nyújtott teljesítményünkön, jobban kell bíznunk magunkban – mondta Vladimír Coufal, a csehek játékosa a FACR honlapján. – Összetartónak, felelősségteljesnek kell lennünk, és jószerével életünket kell adnunk azért, hogy megakadályozzuk a labda bejutását a kapunkba. Hiszem, hogy sikerül.”

Csapattársa, Jaroslav Zeleny is elismerte, hogy Csehország veresége az első körben kevés lehetőséget hagyott a hibázásra.

„Most már minden pont és szerzett gól döntő jelentőségű lehet a dél-koreaiak elleni vereség után – mondta a cseh szövetség weboldalának. – Dél-Afrika más típusú rivális lesz, játékosait inkább az erő jellemzi. Ellenfelünk hasonló helyzetben van, mint mi, ráadásul még nem szerzett gólt, tehát kicsit rosszabbul áll. Ki-ki meccs lesz, muszáj nyernünk.”

A hírek szerint a texasi Dallasban edzőtáborozó cseheket rendkívül megviseli a nagy hőség, a Deník című lap szerint Miroslav Koubek szövetségi kapitány már jó előre jelezte, szeretné, ha becsuknák az atlantai stadion tetejét, hogy enyhítsék a hőséget. A tető persze behúzható az Atlanta Falcons NFL-csapat arénájában, ám Petr Dvorák cseh meteorológus szerint hatalmas zivatarok várhatók a mérkőzés idején Atlantában, így félő, hogy életbe lép a vb viharprotokollja, amely szerint a stadionok 16 kilométeres körzetében észlelt villámlás esetén akkor is megszakítják a mérkőzéseket legalább harminc percre, ha történetesen fedett stadionban játsszák őket.

A cseh–dél-afrikai csata érdekessége, hogy egy hölgy, Tori Penso vezeti. Ő a második nő, aki férfi vb-találkozón dirigál, 2022-ben a francia Stéphanie Frappart fújta a sípot a Németország–Costa Rica csoportmeccsen (4–2).

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR – a csütörtök esti, péntek hajnali program

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

18.00: Csehország–Dél-Afrika, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek 3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

21.00: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek 0.00: Kanada–Katar, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!



