Sérülés miatt kétséges Paquetá játéka a nyolcaddöntőben

Paqueta hétfőn a Japán ellen 2–1-re megnyert meccs első félidejében sérült meg, és a szünetben lecserélték. A 28 éves játékos – aki a brazil középpálya kulcsembere – kedden MR-vizsgálaton esett át, amely megerősítette a combizomsérülést.

A brazil szövetség (CBF) közleménye kiemelte: az orvosi stáb felügyeletével intenzív munkát végeznek annak érdekében, hogy Paquetá minél gyorsabban felépüljön, és minél előbb bevethető legyen. A szervezet nem közölte, hogy Paquetá felépülése mennyi időt vehet igénybe, de hasonló sérülés többnapos hiányzást feltételez. Ebben az esetben viszont a dél-amerikai futballista játéka kérdésessé vált vasárnap East Rutherfordban, ahol a brazilok közép-európai idő szerint 22 órától a nyolcaddöntőben Norvégiával találkoznak.