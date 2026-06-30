Nemzeti Sportrádió

Sérülés miatt kétséges Paquetá játéka a nyolcaddöntőben

2026.06.30. 22:22
Lucas Paquetá (jobbra) Japán ellen sérült meg (Fotó: Getty Images)
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Sérülése miatt kétségessé vált Lucas Paquetá játéka a brazil válogatottban az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Paqueta hétfőn a Japán ellen 2–1-re megnyert meccs első félidejében sérült meg, és a szünetben lecserélték. A 28 éves játékos – aki a brazil középpálya kulcsembere – kedden MR-vizsgálaton esett át, amely megerősítette a combizomsérülést. 

A brazil szövetség (CBF) közleménye kiemelte: az orvosi stáb felügyeletével intenzív munkát végeznek annak érdekében, hogy Paquetá minél gyorsabban felépüljön, és minél előbb bevethető legyen. A szervezet nem közölte, hogy Paquetá felépülése mennyi időt vehet igénybe, de hasonló sérülés többnapos hiányzást feltételez. Ebben az esetben viszont a dél-amerikai futballista játéka kérdésessé vált vasárnap East Rutherfordban, ahol a brazilok közép-európai idő szerint 22 órától a nyolcaddöntőben Norvégiával találkoznak.

 

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