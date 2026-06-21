Roy Keane kifakadt a futballistafeleségekre

Kemény kritikával illette Roy Keane a futballista-barátnőket és -feleségeket egy televíziós műsorban. A hatvanhétszeres ír válogatott középpályás azt kifogásolta, hogy a hölgyek a világbajnokságon gyakran a párjuk, férjük nevével ellátott mezben jelennek meg a lelátón. Szerinte az, hogy a játékosok gyerekei csinálják ezt, teljesen rendben van, de a nőktől ez álszent viselkedés.

A játékosoknak sokat jelenthet a hozzátartozók támogatása, Roy Keane viszont nevetségesnek tartja, hogy a barátnők és feleségek egyező mezben mennek a stadionba (Fotók: Getty Images)

„A gyerekek részéről ez oké, de őrület, hogy a futballistafeleségek is ezt csinálják – idézte a The Sun Roy Keane-t. – Mindannyian fényképeket készítenek, mutatják a hátukon lévő nevet, és sokszor egy év múlva már el is válnak. És ami igazán nevetséges, hogy ezt csak a világbajnokságon csinálják. Azt nem látjuk, hogy hétről hétre mezben mennének ki az Old Traffordba vagy az Anfieldbe.”