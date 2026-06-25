Nemzeti Sportrádió

Rosszul robbantottak, leomlott a lelátó egy része a svédek edzőpályáján

R. P.R. P.
2026.06.25. 18:23
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Fotó: AFP
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Különös látvánnyal szembesültek a svédek az állandó edzéshelyszínükön az FC Dallas hazai pályáján szerdán. A felújítás alatt álló stadion lelátójának egy része ráomlott az újságírók számára készült helyre, amely az utóbbi hetekben készült el.

„A játékosok csodálkoztak, nem tudták, hogy mi a csoda történt” – mondta Stefan Pettersson, a svédek csapatmenedzsere az aftonbladet.se-nek.

Mint kiderült, az átépítés során le kellett bontani a lelátó egy részét, amit robbantással kiviteleztek, ám balul sült el a dolog, mert a tervezettel ellentétes irányba omlottak le az elemek. Szerencsére senki sem sérült meg.

A svédek szerencséjére a baleset nincs hatással a felkészülésre, az edzéseket így is meg tudják tartani a teljes pályán, a játékosok nem lesznek veszélyben.

Fotó: AFP

 

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