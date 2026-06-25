Rosszul robbantottak, leomlott a lelátó egy része a svédek edzőpályáján

„A játékosok csodálkoztak, nem tudták, hogy mi a csoda történt” – mondta Stefan Pettersson, a svédek csapatmenedzsere az aftonbladet.se-nek.

Mint kiderült, az átépítés során le kellett bontani a lelátó egy részét, amit robbantással kiviteleztek, ám balul sült el a dolog, mert a tervezettel ellentétes irányba omlottak le az elemek. Szerencsére senki sem sérült meg.

A svédek szerencséjére a baleset nincs hatással a felkészülésre, az edzéseket így is meg tudják tartani a teljes pályán, a játékosok nem lesznek veszélyben.