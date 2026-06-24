Nemzeti Sportrádió

Romlik az impozáns gólátlag – iksz a félidőben

CS. M.CS. M.
2026.06.24. 04:52
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
Foci vb 2026
3 perce

Foci vb 2026: Kolumbia–Kongói DK 1–0

A dél-amerikaiak egy győzelemmel továbbjuthatnak.

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
Legfrissebb hírek

Foci vb 2026: Kolumbia–Kongói DK 1–0

Foci vb 2026
3 perce

Vége: Kolumbia csak kiharcolt a Kongói DK elleni győzelmet

Foci vb 2026
3 perce

Cristian Martínez lett a panamai–horvát meccs legjobbja

Foci vb 2026
1 órája

Kolumbia ellen is meglepetést okoz Kongó? Elindult a 2. kör utolsó meccse

Foci vb 2026
1 órája

Luka Modric: Hihetetlen, hogy eljutottam a 200. meccsig a kedvenc mezemben

Foci vb 2026
2 órája

A 200. válogatott meccsét játszó Luka Modricot ünnepelték társai Panama legyőzése után

Foci vb 2026
2 órája

Nulla változása a kolumbiai és a kongói kezdőben

Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026: Kolumbia és a Kongói DK sem változtatott – íme, a kezdőcsapatok!

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik