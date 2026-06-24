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Romlik az impozáns gólátlag – iksz a félidőben
CS. M.
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2026.06.24. 04:52
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Foci vb 2026
3 perce
Foci vb 2026: Kolumbia–Kongói DK 1–0
A dél-amerikaiak egy győzelemmel továbbjuthatnak.
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vb-hírfolyam
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