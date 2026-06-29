Realista vagy inkább túlzottan optimista az amerikaiak legendája?

A 157-szeres amerikai válogatott Landon Donovan szerint az Egyesült Államok válogatottja akár arra is képes lehet, hogy megnyerje a 2026-os világbajnokságot.

„Elég jó csapatunk van ahhoz, hogy nagyon messzire jussunk a tornán, ez egészen biztos. A nehézség ott kezdődik, hogy ha továbbjutsz a csoportból, máris nagyon erős ellenfél vár rád. Ha azt a meccset megnyered a legjobb 32 között, a következő körben is egy kiváló csapattal találkozol. Ha azon is túljutsz, ott vagy a negyeddöntőben, ahol már a világ nyolc legerősebb válogatottjának egyikével kell megküzdened.”

„Meg tudják verni ezeket a csapatokat? Igen, minden kétséget kizáróan. De vajon egymás után, újra és újra meg tudják-e tenni ezt, mentálisan is készen állva minden egyes mérkőzésre? Szerintem igen.”