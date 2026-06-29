Rayan a japánokról: Nem tudom, ki a legjobb játékosuk, meg kellene néznem a videókat
A brazil válogatottból a Bournemouth támadója, Rayan vett részt a Japán elleni hétfői meccset megelőző sajtótájékoztatón, akit arról próbáltak faggatni az újságírók, kit tart az ellenfél legveszélyesebb támadójának…
„Nem tudom, ki a legjobb játékosuk, meg kellene néznem a videókat, hogy erre válaszolni tudjak” – nyilatkozta a brazil Rayan, amikor az ellenfélről kérdezték a Japán elleni hétfői meccset megelőzően.
Azonnal hozzátette azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy lebecsülné az ellenfelet: „Tudjuk, hogy Japán nagyon erős csapat. Keményen dolgozunk, hogy a legjobbunkat nyújtsuk és legyőzzük őket.”
Rayan eddig két meccsen játszott a vb-n, legutóbb, a skótok ellen gólpasszt adott.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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