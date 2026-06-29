Nemzeti Sportrádió

Rayan a japánokról: Nem tudom, ki a legjobb játékosuk, meg kellene néznem a videókat

P. K.P. K.
2026.06.29. 12:46
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Rayan Haiti ellen még csereként lépett pályára, a skótok ellen viszont már kezdő volt (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 Brazília vb 2026 Rayan Japán
A brazil válogatottból a Bournemouth támadója, Rayan vett részt a Japán elleni hétfői meccset megelőző sajtótájékoztatón, akit arról próbáltak faggatni az újságírók, kit tart az ellenfél legveszélyesebb támadójának…

 

„Nem tudom, ki a legjobb játékosuk, meg kellene néznem a videókat, hogy erre válaszolni tudjak” – nyilatkozta a brazil Rayan, amikor az ellenfélről kérdezték a Japán elleni hétfői meccset megelőzően.

Azonnal hozzátette azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy lebecsülné az ellenfelet: „Tudjuk, hogy Japán nagyon erős csapat. Keményen dolgozunk, hogy a legjobbunkat nyújtsuk és legyőzzük őket.” 

Rayan eddig két meccsen játszott a vb-n, legutóbb, a skótok ellen gólpasszt adott. 

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