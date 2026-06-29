Rayan a japánokról: Nem tudom, ki a legjobb játékosuk, meg kellene néznem a videókat

„Nem tudom, ki a legjobb játékosuk, meg kellene néznem a videókat, hogy erre válaszolni tudjak” – nyilatkozta a brazil Rayan, amikor az ellenfélről kérdezték a Japán elleni hétfői meccset megelőzően.

Azonnal hozzátette azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy lebecsülné az ellenfelet: „Tudjuk, hogy Japán nagyon erős csapat. Keményen dolgozunk, hogy a legjobbunkat nyújtsuk és legyőzzük őket.”

Rayan eddig két meccsen játszott a vb-n, legutóbb, a skótok ellen gólpasszt adott.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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19.00: Brazília–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!