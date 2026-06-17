Nemzeti Sportrádió

Rangnick: Ausztriának nagyon jókor jött az ivószünet

I. SZ.I. SZ.
2026.06.17. 10:33
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Ralf Rangnickot meglepte Jordánia jó játéka (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Ausztria Ralf Rangnick
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott német szövetségi kapitánya úgy véli, Jordánia sokkal jobban játszott annál, mint amire számított a két csapat magyar idő szerint szerda reggeli összecsapásán.

„Tudtam, hogy jól fognak játszani, de arra nem gondoltam, hogy ennyire jók lesznek. Úgy rohantak az egész meccsen a labda után, mintha az életük múlna rajta” – mondta Rangnick. A német szakvezető szerint nagyon jókor jött az osztrákoknak a második félidőben az ivószünet.

„A jordániaiak egyenlítettek, majd a játékvezetők videóztak és elvették a gólunkat, amellyel azonnal válaszoltunk nekik. Ez a két esemény könnyen az ő javukra fordíthatta volna a meccset, de szerencsére ivószünet jött, össze tudtuk szedni magunkat. Az újrakezdés után az első szögletből gólt szereztünk, ami döntő fontosságú volt” – ismerte el Rangnick.

Alexander Schlager szerint mindkét csapat nagyot küzdött, Ausztria ebből a szempontból felnőtt Jordánia mellé, ezért is tudott győzni.

„Újfent bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk megszenvedni a sikerért. Egy pillanatra sem vesztettük el a hitünket abban, hogy megnyerhetjük a meccset” – mondta Schlager.

 

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