Nemzeti Sportrádió

Rangnick: Még sohasem éltem át hasonlót futballmeccsen!

K. Zs.K. Zs.
2026.06.28. 07:19
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vb 2026 foci-vb 2026 Ralf Rangnick

Ralf Rangnick, az osztrákok szövetségi kapitánya az Algéria elleni 3–3 után: – Még sohasem éltem át hasonlót futballmeccsen! Egyszerűen hihetetlen, hogy sikerült megragadnunk a lehetőséget a visszakapaszkodásra. Nehéz meccsre számítottunk, az is volt, néhány játékosom eljutott teljesítőképessége határáig, de most a siker és a vele járó boldogság a lényeg. A legtöbben gól nélküli döntetlent jósoltak, nos, ahhoz képest ez a három–három igazi csemege. Javultunk átmenetekben, ezért is volt jobb a játékunk, de védekezésben adódtak gondjaink, ezt majd holnap átbeszéljük. Most az ünneplés ideje van itt.

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