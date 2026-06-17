Nemzeti Sportrádió

Rabiot nem elégedett a MetLife Stadion gyepével

V. B.V. B.
2026.06.17. 18:26
null
Adrien Rabiot nem volt elégedett a gyeppel (Fotó: Getty Images)
Címkék
francia válogatott vb 2026 Adrien Rabiot

A francia válogatott középpályása, Adrien Rabiot szerint a MetLife Stadion (más néven New York/New Jersey Stadion) gyepe inkább mesterséges játéktérre hasonlít – írja a BBC.

„A pálya... nem is tudom, nevezhetem-e így. Mint valami mesterséges felület, ami nagyon kemény és rugalmatlan volt” – mondta a 31 éves játékos, aki végigjátszotta a Szenegál elleni mérkőzést New Jersey-ben, ahol a franciák 3–1-re nyertek.

Annak örülhet a francia csapat, hogy a másik két mérkőzését, vagyis az Irak és a Norvégia elleni meccset máshol játssza majd. Június 22-én Philadelphiában lép pályára a közel-keleti együttes ellen, négy napra rá Foxborough lesz a helyszín, ahol Haalandékkal csap össze.

 

francia válogatott vb 2026 Adrien Rabiot
Legfrissebb hírek

Máris vezetnek a portugálok

Foci vb 2026
28 perce

Cristiano Ronaldo pályán a 6. világbajnokságán

Foci vb 2026
36 perce

Vb 2026: Portugália–Kongói DK 1–0

Foci vb 2026
47 perce

Magyarországon is ismerős játékvezető a VAR-szobában

Foci vb 2026
54 perce

Megdőlt az egynapos nézőcsúcs a vb-n

Foci vb 2026
1 órája

Megsérült az osztrákok védője, véget érhetett neki a vb

Foci vb 2026
1 órája

A portugálok Cristiano Ronaldóval ostromolják a Kongói DK kapuját – íme, a kezdőcsapatok

Foci vb 2026
1 órája

A világbajnokság után visszavonul a mexikóiak legendás kapusa

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik