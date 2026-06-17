Rabiot nem elégedett a MetLife Stadion gyepével

A francia válogatott középpályása, Adrien Rabiot szerint a MetLife Stadion (más néven New York/New Jersey Stadion) gyepe inkább mesterséges játéktérre hasonlít – írja a BBC.

„A pálya... nem is tudom, nevezhetem-e így. Mint valami mesterséges felület, ami nagyon kemény és rugalmatlan volt” – mondta a 31 éves játékos, aki végigjátszotta a Szenegál elleni mérkőzést New Jersey-ben, ahol a franciák 3–1-re nyertek.

Annak örülhet a francia csapat, hogy a másik két mérkőzését, vagyis az Irak és a Norvégia elleni meccset máshol játssza majd. Június 22-én Philadelphiában lép pályára a közel-keleti együttes ellen, négy napra rá Foxborough lesz a helyszín, ahol Haalandékkal csap össze.