Portugália reménykedik: Kolumbia lesz Cristiano Ronaldo ötvenedik áldozata

A CSOPORT RANGADÓJA dönt az első helyről, és tekintve, hogy Portugália botlott a nyitó meccsén a Kongói DK ellen, a két győzelemmel kezdő Kolumbiának elegendő a döntetlen is, hogy a kvartett élén végezzen. Éppen ezért az európaiaktól várható inkább támadó szellemű játék, igaz, erősebb vetélytársakkal szemben Kolumbia egyébként is mélyebben védekezik, átengedi a területet, és a Luis Díazra épülő gyors átmenetekben, valamint Daniel Munoz felfutásaiban bízik.

Portugáliánál csakúgy, mint eddig, Cristiano Ronaldo szereplése a leginkább sarkalatos kérdés, jóllehet ezúttal nem a kezdőbe kerülése a téma, hanem hogy mennyit játsszon. Az első két csoportmeccsen összesen 180 percet töltött a pályán, és bár az állóképességével nincs baj, mégiscsak 41 éves, és az igazi terhelés innentől vár rá. Az edzéseken – legalábbis a sajtónyilvános részeken – egyelőre semmi jel sem utalt arra, hogy pihentetné Roberto Martínez szövetségi kapitány, Portugáliában pedig mindenki abban reménykedik, hogy Kolumbia lesz a csapatkapitány ötvenedik áldozata válogatott szinten. Eddig negyvenkilenc nemzet kapuját vette be, a dél-amerikaiak ellen viszont már csak azért sem szerezhetett gólt, mert a két válogatott korábban nem találkozott egymással.

Az időjárás ugyanakkor megint közbeszólt, a csütörtöki Palm Beach-i tréninget vihar miatt félbe kellett szakítani. Csakúgy, mint a mérkőzéseken, itt is van viharprotokoll, amely szerint a játékosoknak – és a sajtó munkatársainak is – zárt pavilonba kell átvonulniuk egy időre, amíg biztonságosnak nem nyilvánítják a körülményeket. A portugál válogatott felkészülését egyébként már másodszor zavarta meg a változékony időjárás az Egyesült Államokban, de a játékosok szerint egyik eset sem zökkentette ki őket.

Luis Suárez a Sportingban futballozik, így Portugáliában jól tudják, hogy figyelni kell rá (Fotó: Reuters)

A kolumbiaiak közül a világ ugyan jobbára Luis Díazra, James Rodríguezre, esetleg a már kétgólos Daniel Munozra figyel, Portugáliából két másik játékosra összpontosítanak. Richard Ríos a Benfica védekező középpályása, eddig csak bő tíz percekre állt be az első két csoportmérkőzésen, viszont Luis Suá­rez, a Sporting CP csatára mindkét alkalommal kezdő volt, igaz, mind a kétszer lecserélte Néstor Lorenzo kapitány. Ezzel együtt Suáreztől jobban tartanak a portugálok, már csak azért is, mert a Sporting színeiben 53 mérkőzésen 38 gólig jutott az idényben, a bajnokságban szerzett 28-cal pedig gólkirály lett.

Szintén aggasztó lehet az európaiak számára, hogy több mint százezer kolumbiai szurkoló érkezett a vb-re – a helyszínen élőket nem is számítva –, és a miami mérkőzésen is többségben lesznek a lelátón.

„Tudjuk, hogy rekkenő hőségben és rengeteg kolumbiai szurkoló előtt játszunk, de kizárólag magunkra összpontosítunk, hogy csoportelsőként jussunk tovább” – mondta a találkozó előtti sajtótájékoztatón Pedro Neto, a portugálok támadója.

Kockáztatnak a kongóiak

Sébastien Desabre (Fotó: Reuters)

Passzív játékra lehet számítani a csoport két védekező felfogású csapatának mérkőzésén, jóllehet a Kongói DK és Üzbegisztán is kinyílhat ezúttal, mert nem nehezedik rájuk akkora nyomás, mint az első két fordulóban, és papíron még a pillanatnyilag pont nélküli üzbégeknek is maradt némi esélyük továbbjutni. Az eddig látottak alapján az afrikaiak tűnnek esélyesebbnek, ráadásul Sébastien Desabre szövetségi kapitány előre kijelentette, hogy a korábbiaknál bátrabb taktikát választ.

„Kockáztatunk, mert a döntetlen kevés lenne a továbbjutáshoz. Üzbegisztán fegyelmezetten védekezik, ezért nem számítok könnyű mérkőzésre” – idézte az üzbég Zamin a szakvezető szavait.