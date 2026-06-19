Nemzeti Sportrádió

Panaszt nyújt be Irán a FIFA-nál a vb-n őket ért igazságtalanságok miatt

K. T.K. T.
2026.06.19. 11:39
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A csökkentett látszámú iráni stáb, a bal szélen Amir Galenui szövetségi kapitánnyal (Fotó: Getty Images)
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FIFA foci vb 2026 vb 2026 Irán Belgium
Megint nem utazhat el mexikói bázisáról időben az Egyesült Államokba az iráni válogatott. Az ázsiai ország labdarúgó-válogatottja már az első körben Új-Zéland ellen sem érkezhetett meg időben a találkozó helyszínére, majd a meccs után azonnal el kellett hagynia az USA-t, ezúttal pedig a Belgium elleni találkozóra nem utazhat az előzetesen eltervezett időpontban.

Irán hivatalos panaszt kíván benyújtani a FIFA-hoz „a szervezők által bevezetett korlátozások” miatt, miután közölték a világbajnokságin részt vevő delegáció vezetőivel, hogy csak 24 órával a vasárnapi, Belgium elleni, roppant fontos mérkőzés előtt érkezhetnek Los Angelesbe, a meccs helyszínére.

Irán már az első, Új-Zéland elleni találkozó előtt is hasonló helyzetbe került, majd a mérkőzést követően azonnal vissza kellett utaznia mexikói főhadiszállására. 

„Nincs itt a szövetségünk, nincsenek itt a vezetőink és a médiánk sem, ahogy a FIFA és a szervezők kezelnek bennünket, azzal a legelnyomottabb csapattá tesznek minket a világbajnokságon” – idézte akkor a The Guardian az irániak szövetségi kapitányát, Amir Galenuit.

Irán kénytelen panaszt tenni a FIFA-nál, miután tájékoztatták arról, hogy – akárcsak az Új-Zéland elleni 2–2-es döntetlen előtt – ezúttal sem érkezhet meg két nappal a belgák elleni mérkőzést megelőzően az Egyesült Államokba. 

A pénteken kiadott közleményében a szövetség azt írja: „Az Iráni Labdarúgó-szövetség úgy véli, hogy az ilyen korlátozások ellentétesek azzal az elvvel, hogy minden résztvevő csapat számára egyenlő feltételeket biztosítsanak, és negatívan befolyásolhatják a csapatok felkészülését. Következésképpen a szövetség hivatalosan is kifejezi elégedetlenségét, és hivatalos panaszt nyújt be a FIFA-hoz a megfelelő csatornákon keresztül. Ezen korlátozások ellenére Irán válogatottja folytatja felkészülési programját, és továbbra is teljes mértékben a Belgium elleni mérkőzésre összpontosít.”

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