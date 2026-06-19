Geoff Cameron: Az amerikai válogatottól legalább nyolcaddöntőt várok

– Az első csoportmérkőzésen az amerikai válogatott négy egyre megverte Paraguayt. Parádés kezdés társrendezőként!

– Igen, álomszerű volt – mondta lapunknak a negyvenéves Geoff Cameron, az 55-szörös válogatott korábbi hátvéd, akit korábban floridai otthonában látogathattunk meg, és a jó kapcsolat megmaradt a 2014-es brazíliai világbajnokságot is megjáró labdarúgóval, aki pályafutása során Angliában a Stoke Cityben és a Queens Park Rangersben is szerepelt. – A nyitó meccs egyértelmű választ adott arra, hogy a csapat készen áll-e a világbajnokságra. Lendületesen, bátran, magabiztosan játszott, ami nemcsak a futballistáknak volt fontos, hanem a szurkolóknak is. Ez a teljesítmény azokat is meggyőzte, akik kevésbé hittek a válogatottban. Az ilyen győzelem egységet teremt, felvillanyozza az egész országot.

– Mennyit ér a jó rajt a vb-n?

– Sokat, de az ilyen nagy tornákon szerencse is kell a jó szerepléshez. És tennünk is kell azért, hogy szerencsénk legyen. Mint például Christian Pulisic: Paraguay ellen szenzációs megoldást választva indította el az akciót, amelyből végül öngól született. Az ilyen pillanatok dönthetik el a meccseket. A játékosok érzik, hogy amit csinálnak, működik, ez pedig önbizalmat ad a folytatáshoz.

A tudás és a sebesség is megvan a csapatban

– Sokat várnak a válogatottól – ön szerint meddig juthat el?

– Az nem is kérdés, hogy nagy csalódás, sőt katasztrófa lenne a kiesése a csoportkörben. Én legalább nyolcaddöntős szereplést remélek. Mauricio Pochettino szövetségi kapitány vezetésével eljuthat addig, vagy még tovább is, mert megvan a válogatottban a tudás és a sebesség. És persze megvannak a meccsek eldöntésére alkalmas játékosaink is.

Christian Pulisic (Fotó: Reuters)

– Kik a kulcsemberek?

– Christian Pulisic határozza meg leginkább az amerikai válogatott támadójátékát, jószerével a semmiből is helyzetet tud kialakítani, kifejezetten veszélyes a kapu előtt, ő külön szintet képvisel. Szereti a kockázatos megoldásokat, keresi az utat a kapu felé, olyan réseket fedez fel a pályán, amelyeket mások nem. A Paraguay elleni meccsen a duplázó Folarin Balogun is megmutatta, mennyire dinamikus labdarúgó, a legfontosabb pillanatban is jó döntést hoz.

– Következik a második forduló, az Ausztrália elleni csoportmeccs: mire kell leginkább odafigyelni?

– Erős, szervezett, keményen védekező csapat lesz az ellenfelünk, láthattuk, hogyan győzte le a törököket. Az ausztrálok megmutatták, nem szükséges hatvan-hetven százalékban birtokolni a labdát, elég kivárni és kíméletlenül kihasználni a lehetőségeket.

– A gyors ellentámadások jelenthetik a legnagyobb veszélyt?

– Valamint az ezeket megelőző labdavesztés a pálya közepén. Az amerikai válogatottnak gyorsan kell járatnia a labdát, mert ha lassú a játék, az ausztrálok azonnal lecsapnak. Nagy erősségük a hatékony átmenet a védekezésből támadásba. Ha magas letámadással próbálkozunk, pontosnak kell lennünk, mert a sebességükkel könnyen megbontják a szerkezetet. Úgyhogy le kell lassítani a megindulásaikat, nem szabad hagyni, hogy lendületből támadják a védelmünket. A sikerhez türelemre is szükség lesz, mert az ausztrálok pontosan tudják, mit akarnak játszani.

Örök emlék marad a 2014-es brazíliai torna

– Amikor szeptemberben a floridai otthonában fogadott, többek között arról is mesélt, hogy gyerekkorának meghatározó emléke az 1994-es amerikai világbajnokság. Tényleg kilógott a suliból, hogy ott lehessen az amerikai csapat edzésén?

– Édesapám kivitt az egyik mérkőzésre, az ott látottak valósággal belém égtek, és megfogalmazódott bennem: ilyen hangulatú meccseken akarok játszani. Aztán akkora mázlim volt, hogy az amerikai válogatott egyszer nem messze az otthonunktól tartotta a nyilvános edzését. Kiszöktem az iskolából, odaálltam a pálya szélére, lestem a sztárok mozdulatait. Akkor még csak álom volt nekem a világbajnoki szereplés.

– Húsz évvel később aztán valóra vált: Brazíliában vb-n játszhatott. Mire emlékszik leginkább arról a tornáról?

– Szenzációs hangulat volt az utcákon, a stadionokban, mindenhol. Jürgen Klinsmann volt a szövetségi kapitányunk, a német precizitás jellemezte a csapatunkat. A legapróbb részletek is számítottak, minden edzésnek és videózásnak jelentősége volt.

Geoff Cameron (20) sohasem felejti el a 2014-es világbajnoki nyolcaddöntőt a belgák ellen (Fotó: AFP)

– A Ghána elleni 2–1-gyel kezdtek, Portugáliával 2–2-t játszottak, Németországtól Thomas Müller góljával 1–0-ra kikaptak. Továbbjutottak a csoportból, a nyolcaddöntőben pedig Belgium hosszabbításban ejtette ki önöket.

– Meglehet, minden idők legerősebb belga csapata volt az többek között Eden Hazard-ral, Kevin De Bruynével és Romelu Lukakuval, s mi óriási erőbedobásra késztettük. A kiesés miatt csalódottak voltunk, de utólag visszagondolva büszkék lehetünk az akkori szereplésünkre. Tim Howard bravúros védései, a védők önfeláldozó mentései, a Ghána és Portugália elleni két-két szerzett gólunk egyaránt örök emlék.

– Az ausztrálok elleni mérkőzésen a döntetlennel ki sem egyezne?

– Ha mi annak idején továbbjutottunk a Portugáliát, Ghánát és Németországot felvonultató csoportból, a maiaknak is illene Paraguay, Ausztrália és Törökország mellől… Szóval, győzni kell!

A nagy utazás még csak most kezdődik el

– Mindig biztos volt benne, hogy profi labdarúgó lesz?

– Gyerekkorom óta keményen dolgoztam azért, hogy eljussak erre a szintre. Voltak olyan pillanatok, amikor edzés után szinte a térdemen jártam, olyan is előfordult, hogy az edző torkaszakadtából ordított az arcomba. De mentem előre, nem adtam fel. Nem én voltam a korosztályom legtehetségesebbje, de hogy én akartam a legjobban a sikert, az biztos. Pályafutásom egyik legfontosabb tanulsága éppen ez: a tehetség sokat számít, de önmagában kevés. Aki a nehéz napokon is beleáll a munkába, annak van esélye igazán messzire jutni.

– A mostani amerikai válogatottra jellemző ez a mentalitás?

– A keretben vannak olyan játékosok, akik a kemény melóval teszik hozzá részüket a sikerhez, más – mint Christian Pulisic – a kreativitásával, tehetségével. A világbajnokságon az első cél mindig a továbbjutás, de ha már a kieséses szakaszban vagyunk, nem szabad félni senkitől, ott már tényleg bármi megtörténhet.

– Az ESPN szakértőjeként dolgozik az ausztrálok elleni mérkőzésen. Milyen eredményre tippel?

– Nyerünk kettő egyre vagy három egyre. El kell érni, hogy a saját kezünkben maradjon a sorsunk. Ez az utazás még csak most kezdődött el a világbajnokságon, jó lenne lendületben maradni, mert akkor nagyon szép tornánk lehet.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

D-CSOPORT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–AUSZTRÁLIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Seattle, 21 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Felix Zwayer (német)

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPATOK

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Richards, Freeman, Ream – Dest, Adams, McKennie, Robinson – Tillman, Balogun, Reyna. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino

AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano, Irvine. O'Neill, Bos – Irankunda, Metcalfe, M. Touré. Szövetségi kapitány: Tony Popovic

Nagy dicsőséget jelképez a világbajnoki dressz

Geoff Cameron megmutatta lapunknak a dolgozószobáját is, ahol a pályafutása során viselt mezei közül jó néhány a falon van bekeretezve – köztük természetesen a 2014-es brazíliai világbajnokságon hordott is. „Az az egyik kedvencem, mert mégiscsak világbajnokságról van, márpedig oda nagy dicsőség eljutni. Ugyancsak sokat jelent nekem a Stoke City-dresszem a Premier League-ből, valamint a Houston Dynamóé is, mert ott indult el igazán a profi karrierem. Ezek nemcsak mezek, hanem történetek.”

Kérdés, hogy a mesterséges intelligencia „sportszerűtlen” ellenfél-e…

Kötelező győzni, ha tovább akarunk jutni – így „tüzeli” Törökországot a sajtó, míg Paraguayban a mesterséges intelligencia meccs közbeni használatáról cikkeztek.

ÉBREDÉS a keserű csalódás után – Törökország 2–0-ra kikapott Ausztráliától az első fordulóban, és most Paraguay ellen készül. A Hürriyet török lap szerint a továbbjutási esély minimálisra csökken, ha nem szerez három pontot a csapat. A lap beszámolt arról, hogy a nemzeti válogatott megérkezett San Joséba, s ott magyar idő szerint csütörtök hajnalban megtartotta első edzését. Az első tizenöt perc volt nyilvános a sajtó számára, így a helyszínen lévő fotósok, operatőrök rögzítették, hogy Vincenzo Montella szövetségi kapitány négyszemközt beszélgetett Yunus Akgünnel és Kerem Aktürkogluval.

A lap utal arra: az AS Roma egykori bajnoka pontosan tudta, a kis megbeszéléseket rögzítik a kamerák, s ugyebár előbbi játékost be-, utóbbit lecserélte az ausztrálok ellen. A lap szerint van esély arra, hogy a Juventus kitűnősége, Kenan Yildiz bekerüljön a kezdőcsapatba, és a törökök azt várják, hogy az Intert irányító Hakan Calhanoglu, a Real Madridban szereplő Arda Güler és Kenan Yildiz vezetésével eredményesebb lehet az együttes szombaton hajnalban, főleg azért, mert a harmadik csoportmérkőzésen, Los Angelesben a társházigazda Egyesült Államok lesz az ellenfél.

Arda Güler (Fotó: Reuters)

Mindeközben Paraguayban azt kérdezi a La Nación napilap: legális a mesterséges intelligenciát mérkőzés közben használni? Az újság szerint USA, amikor az első meccsen 4–1-re megverte a dél-amerikai csapatot, használta a technikát, mi több, 6400 adatot dolgozott fel a mérkőzés közben, elemezte a taktikát, a játékosok fizikai állapotát, értelmezte a statisztikát, és így megkönnyítette a kispadon ülő szövetségi kapitány, Mauricio Pochettino dolgát.

,,Ez az eszköz egyedülálló segítséget nyújt a stábom számára, hogy arról is értesüljünk, amit a kispadról nem látni: ki merült ki túlságosan, akár sérülésveszélyesen fáradt, milyen változtatások történnek a pályán, így szilárd adatokra támaszkodva alakíthatjuk át a csapatunkat a cseréinkkel vagy a stratégia változtatásával.”

Ez csalás, írja a lap, és az olvasók is ,,robotok mérkőzéséről”, máshol ,,számítástechnikai futballról” írnak. Miközben a játék meggyilkolásának nevezik az MI használatát, a lap kiemeli, hogy mindez teljesen megengedett a világbajnokságon, és javasolják Gustavo Alfaro szövetségi kapitánynak, hogy már a törökök ellen is vegyen igénybe ilyen segítséget.

S. Zs.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

D-CSOPORT

TÖRÖKORSZÁG–PARAGUAY – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombat, Santa Clara, 5 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Iván Barton (salvadori)

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPATOK

TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Yüksek, Calhanoglu – Güler, Kökcü, Yildiz – Yilmaz. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso – D. Gómez, Cubas, Galarza, Almirón – Pitta, Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro

A csoport állása: 1. Egyesült Államok 3 pont (4–1), 2. Ausztrália 3 (2–0), 3. Törökország 0 (0–2), 4. Paraguay 0 (1–4)

A 9. JÁTÉKNAP TOVÁBBI PROGRAMJA

C-CSOPORT

Szombat, 0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat, 2.30: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!