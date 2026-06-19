Nemzeti Sportrádió

Az első forduló után Franciaország a fő favorit az Optánál

2026.06.19. 12:25
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foci vb 2026 francia labdarúgó-válogatott Opta
A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe szerint jelenleg Franciaország a fő esélyes az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság megnyerésére.

A komputeres analízis a csoportkör első fordulója után, tízezer szimuláció alapján készült. A vb-rajtot megelőzően az Optánál még az Európa-bajnok Spanyolország állt nyerésre Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína előtt.

A legfrissebb elemzésben a franciák esélye az első helyre 15.73 százalékos, az angoloké 12.33, az argentinoké 12.28, a spanyoloké pedig 12.08 százalék.

 

foci vb 2026 francia labdarúgó-válogatott Opta
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