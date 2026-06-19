Az első „nyolcezresét” már meghódította, nyáron még magasabbra tör

Gálpál Zsombor (Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség)

2000 ÓTA AZ ELSŐ olyan országos bajnokságot láthattuk az elmúlt hétvégén, amelyen valaki 8000 pontnál többet gyűjtött tízpróbában. Amikor Kürtösi Zsolt 26 évvel ezelőtt 8036 ponttal győzött, napjaink legjobbja, Gálpál Zsombor még meg sem született. A Honvéd fiatalja 2003. július 26-án látta meg a napvilágot, most pedig sorozatban negyedik bajnoki címét 8006 pontos teljesítménnyel szerezte meg.

Amikor edzője, a magyar rekordot 8554 ponttal tartó Zsivoczky-Pandel Attila a csúcson volt, nem sokszor vett részt az ob-n, de ő is háromszoros bajnoknak mondhatja magát. Ha tanítványa fejlődése a következő években is töretlen marad, akkor neki sem kell már sok ob-n részt vennie, a fejlődés ugyanis a legrangosabb többpróbaversenyre szóló meghívókkal párosulhat.

„Jónak éltem meg a hétvégét, mégis életem egyik legnagyobb hullámvasútja volt – mondta lapunknak Gálpál Zsombor. – Mindkét nap volt egy kis kényszerszünet a pályára lecsapó vihar miatt. Ez nem könnyítette meg egyikünk dolgát sem, de egy tízpróba előtt minden eshetőségre fel kell készítenie magát az embernek, ezért nem éltem meg zavarónak.”

Az újpesti atlétikai pályán tízből „csak” egyetlen számban, rögtön a nyitó 100 méteren tudott új egyéni csúcsot elérni. 10.62 másodperces eredményével megalapozta szereplését, majd 676 centis távolugrás, 15.30 méteres súlylökés, 189 centis magasugrás és 47.47 másodperces 400 méter következett. A második napon 110 m gáton 14.57-et futott, 41.37 méterre repítette a diszkoszt, 470 centit ugrott rúddal a kezében, 59.89 méterre hajította a gerelyt, végül egy 4:36.15-ös 1500 méterrel jött ki neki a 8006 pont.

„Az előző egyéni csúcsom 7985 pont volt a két évvel ezelőtti ob-ról. Akkor még nem volt cél a nyolcezres álomhatár, azóta folyamatosan ezért küzdöttem. 2024 előtt minden évben több száz pontot fejlődtem, abban az évben 510-et, azóta két év alatt huszonegyet, ami megmutatja, itt már nem olyan könnyű előrelépni. Talán a távolugrásban látom a legnagyobb fejlődési lehetőséget, de azért a többi is lehet még jobb.”

A kérdésre, szerinte mi kell ahhoz, hogy többpróbázóként valaki a legjobbak között is megállja a helyét, így felelt:

„A mentális tűrőképesség nagyon fontos, a fizikai állapot ezen a szinten már okozhat gondot. Két évvel ezelőtt még előfordult, hogy már a hetedik szám után teljesen elfáradtam, most már át tudok lendülni ezeken a problémákon.”

Hétvégi szereplésével Gálpál feljött az Eb-kvalifikációs ranglista 22. helyére. Ahhoz, hogy az előző, római kontinensviadalhoz (19. hely) hasonlóan ismét benne legyen a legjobb 24-ben, még egy lengyelországi viadalon is elindul. A július 11–12-i Wieslaw Czapiewski Memorial után pedig remélhetőleg már csak a birminghami Eb-re való közvetlen felkészülés következik neki.