A Tatabánya edzője elismerte, szóba került kapitánykérdésben

Lapunk csütörtökön foglalkozott a témával, jelesül, hogy magyar vagy külföldi edző legyen-e Chema Rodríguez utódja a magyar férfi kézilabda-válogatott kispadján. A háttérbeszélgetések során már felvetődött Sótonyi László neve is, aki az utánpótlásban kiemelkedő eredményeket ért el, és a neve már évekkel ezelőtt felvetődött mint olyan szakemberé, aki a jövőben megkaphatja a lehetőséget a nemzeti csapat irányítására.

A Heol pedig arról ír, hogy ha Sótonyi lesz a kapitány, a Tatabánya vezetőedzője is helyet kaphat a stábban. A portál megkereste Tóth Edmondot, aki elárulta, valóban felvetődött szerepvállalása a magyar válogatott mellett.

„Megtiszteltetés, hogy kapitánykérdésben szóba került a nevem, ami alapvetően arról szól, hogy másodedzőként segíteném Sótonyi László munkáját – idézi a Heol Tóth Edmondot. – Örömmel tennék eleget a felkérésnek, amihez a Tatabánya KC vezetősége is hozzájárul és párhuzamosan az NB I-ben is dolgoznék. Többet nem tudok mondani, várjuk, hogy a szövetség milyen döntést hoz.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYAI AZ EZREDFORDULÓ ÓTA

1999–2001: Hajdu János

2001–2008: Skaliczki László

2008–2009: Hajdu János

2009–2010: Csoknyai István

2010–2014: Mocsai Lajos

2014–2016: Talant Dujsebajev

2016–2017: Xavier Sabaté

2017–2018: Ljubomir Vranjes

2018–2019: Csoknyai István, Vladan Matics

2019–2022: Gulyás István

2022–2026: Chema Rodríguez