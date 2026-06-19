Nemzeti Sportrádió

A Tatabánya edzője elismerte, szóba került kapitánykérdésben

K. T.K. T.
2026.06.19. 10:51
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Tóth Edmond is ott lehet a válogatott stábjában (Fotók: Kovács Péter)
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Ha Sótonyi László személyében magyar edző ül le a Chema Rodríguez távozását követően üresen maradó kispadra, akkor a Tatabányával remek idényt futó Tóth Edmond is szerepet kaphat a férfi kézilabda-válogatott új stábjában.

Lapunk csütörtökön foglalkozott a témával, jelesül, hogy magyar vagy külföldi edző legyen-e Chema Rodríguez utódja a magyar férfi kézilabda-válogatott kispadján. A háttérbeszélgetések során már felvetődött Sótonyi László neve is, aki az utánpótlásban kiemelkedő eredményeket ért el, és a neve már évekkel ezelőtt felvetődött mint olyan szakemberé, aki a jövőben megkaphatja a lehetőséget a nemzeti csapat irányítására.

A Heol pedig arról ír, hogy ha Sótonyi lesz a kapitány, a Tatabánya vezetőedzője is helyet kaphat a stábban. A portál megkereste Tóth Edmondot, aki elárulta, valóban felvetődött szerepvállalása a magyar válogatott mellett. 

„Megtiszteltetés, hogy kapitánykérdésben szóba került a nevem, ami alapvetően arról szól, hogy másodedzőként segíteném Sótonyi László munkáját – idézi a Heol Tóth Edmondot. Örömmel tennék eleget a felkérésnek, amihez a Tatabánya KC vezetősége is hozzájárul és párhuzamosan az NB I-ben is dolgoznék. Többet nem tudok mondani, várjuk, hogy a szövetség milyen döntést hoz.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYAI AZ EZREDFORDULÓ ÓTA
1999–2001: Hajdu János
2001–2008: Skaliczki László
2008–2009: Hajdu János
2009–2010: Csoknyai István
2010–2014: Mocsai Lajos
2014–2016: Talant Dujsebajev
2016–2017: Xavier Sabaté
2017–2018: Ljubomir Vranjes
2018–2019: Csoknyai István, Vladan Matics
2019–2022: Gulyás István
2022–2026: Chema Rodríguez

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Bár egyelőre csak pletyka szintjén, háttérbeszélgetések során már felvetődött Sótonyi László neve is, aki az utánpótlásban kiemelkedő eredményeket ért el.

 

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