„Elnyomott csapat lettünk, katasztrófa, ahogy a FIFA kezel minket” – kiakadtak az irániak
Az Egyesült Államokkal és Izraellel háborúban álló Irán válogatottját már a világbajnokság előtt érték kellemetlenségek, hiszen számos stábtag vízumkérelmét elutasították az amerikai hatóságok. A pontos névsort nem hozták nyilvánosságra, de a hírek szerint az iráni szövetség elnöke, továbbá a szakmai stáb több tagja és az iráni média munkatársai sem kaptak belépési engedélyt az Egyesült Államokba.
Ezért, bár a meccseit az Egyesült Államokban játssza, a csapat bázisát Mexikóban kellett kialakítania az iráni válogatottnak. Ebből fakadt az egyik fő probléma, ugyanis az irániak az Új-Zéland elleni 2–2-es döntetlen után szerettek volna Amerikában regenerálódni, pihenni, de a mérkőzés után azonnal repülőre kellett ülniük és vissza kellett térniük Mexikóba.
„Az volt a terv, hogy ma éjszaka itt maradunk a városban, hogy a játékosok normálisan regenerálódhassanak a meccs után – nyilatkozta az Új-Zéland elleni meccs után az irániak szövetségi kapitánya, Amir Galenui. – Ehelyett közvetlenül a mérkőzés után közölték velünk, hogy mindenkinek azonnal repülőre kell szállnia, vissza kell térnünk a mexikói bázisra. Őszintén szólva, nem tudjuk, miért küldenek vissza minket, de ez katasztrófa.”
„Úgy tűnik, mások tervezik meg helyettünk a programunkat. Két nappal a meccs előtt kellett volna megérkeznünk, majd egy nappal a meccs után tértünk volna vissza, de minden felborult, fogalmunk sincs, hogy miért. A mérkőzés előtt is a tervezetthez képest késve, egy nappal előtte értünk csak ide, és a találkozón több játékost is izomgörcs miatt kellett lecserélnem, mert nem tudtunk megfelelően felkészülni. Nincs itt a szövetségünk, nincsenek itt a vezetőink és a médiánk sem, ahogy a FIFA és a szervezők kezelnek bennünket, azzal a legelnyomottabb csapattá tesznek minket a világbajnokságon” – idézi a The Guardian a szakembert.
Az irániak csatára, Mehdi Taremi elmondta, a mérkőzés előtt a FIFA elnöke Gianni Infantino is meglátogatta a csapatot az öltözőben, és neki is kifejezték aggodalmukat, de a helyzet nem változott.
„A FIFA-nak több segítséget kellene nyújtania. Katasztrófa, ami itt van, viszont a hangulat hihetetlen volt, úgy éreztük, mintha hazai pályán játszottunk volna” – idézte a CBS Taremit, ugyanis a Los Angelesben és környékén lakó irániak a csapat mellé álltak és több ezren szurkoltak a lelátóról.
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
IRÁN–ÚJ-ZÉLAND 2–2 (1–1)
Inglewood, Los Angeles Stadion. 70 108 néző. Vezette: César Arturo Ramos (mexikói)
IRÁN: Beiranvand – Rezaijan, Nemati, Halilzadeh, Mohammadi – Juszefi (Gajedi, a szünetben), Goddosz (Hadszszafi, 65.), Ezatolahi, Mohebi – Moganlu (Alipur, 53.), Taremi (Hosszeinzadeh, 80.). Szövetségi kapitány: Amir Galenui
ÚJ-ZÉLAND: Crocombe – Payne (Elliot, 78.), Surman, Boxall, Cacace (Old, 68.) – Bell, Stamenic (Bindon, 90+2.) – McCowatt (Thomas, 68.), Singh (Randall, 90+2.), Just – Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley
Gólszerzők: Rezaijan (32.), Mohebi (64.), ill. Just (7., 54.)