„Elnyomott csapat lettünk, katasztrófa, ahogy a FIFA kezel minket” – kiakadtak az irániak

Az Egyesült Államokkal és Izraellel háborúban álló Irán válogatottját már a világbajnokság előtt érték kellemetlenségek, hiszen számos stábtag vízumkérelmét elutasították az amerikai hatóságok. A pontos névsort nem hozták nyilvánosságra, de a hírek szerint az iráni szövetség elnöke, továbbá a szakmai stáb több tagja és az iráni média munkatársai sem kaptak belépési engedélyt az Egyesült Államokba.

Ezért, bár a meccseit az Egyesült Államokban játssza, a csapat bázisát Mexikóban kellett kialakítania az iráni válogatottnak. Ebből fakadt az egyik fő probléma, ugyanis az irániak az Új-Zéland elleni 2–2-es döntetlen után szerettek volna Amerikában regenerálódni, pihenni, de a mérkőzés után azonnal repülőre kellett ülniük és vissza kellett térniük Mexikóba.

„Az volt a terv, hogy ma éjszaka itt maradunk a városban, hogy a játékosok normálisan regenerálódhassanak a meccs után – nyilatkozta az Új-Zéland elleni meccs után az irániak szövetségi kapitánya, Amir Galenui. – Ehelyett közvetlenül a mérkőzés után közölték velünk, hogy mindenkinek azonnal repülőre kell szállnia, vissza kell térnünk a mexikói bázisra. Őszintén szólva, nem tudjuk, miért küldenek vissza minket, de ez katasztrófa.”

„Úgy tűnik, mások tervezik meg helyettünk a programunkat. Két nappal a meccs előtt kellett volna megérkeznünk, majd egy nappal a meccs után tértünk volna vissza, de minden felborult, fogalmunk sincs, hogy miért. A mérkőzés előtt is a tervezetthez képest késve, egy nappal előtte értünk csak ide, és a találkozón több játékost is izomgörcs miatt kellett lecserélnem, mert nem tudtunk megfelelően felkészülni. Nincs itt a szövetségünk, nincsenek itt a vezetőink és a médiánk sem, ahogy a FIFA és a szervezők kezelnek bennünket, azzal a legelnyomottabb csapattá tesznek minket a világbajnokságon” – idézi a The Guardian a szakembert.

Az irániak csatára, Mehdi Taremi elmondta, a mérkőzés előtt a FIFA elnöke Gianni Infantino is meglátogatta a csapatot az öltözőben, és neki is kifejezték aggodalmukat, de a helyzet nem változott.

„A FIFA-nak több segítséget kellene nyújtania. Katasztrófa, ami itt van, viszont a hangulat hihetetlen volt, úgy éreztük, mintha hazai pályán játszottunk volna” – idézte a CBS Taremit, ugyanis a Los Angelesben és környékén lakó irániak a csapat mellé álltak és több ezren szurkoltak a lelátóról.