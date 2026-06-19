Nemzeti Sportrádió

Haiti vb-rekordot dönthet: 52 éves szünet után szerezhet ismét gólt

H. Á.H. Á.
2026.06.19. 10:08
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Fotó: AFP
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Haiti 1974 után vesz részt újra a világbajnokságon, s 52 év várakozás után szerezhet ismét gólt a világ legnagyob futballtornáján. Azt még nem tudni, hogy ennek a gólnak milyen futballtörténeti jelentősége lesz, ám nem mehetünk el szó nélkül a megelőző két haiti vb-gól mellett.

Haiti mindkét eddigi világbajnoki gólját Emmanuel Sanon szerezte, akinek az első vb-gólja már születése pillanatában bekerült a labdarúgás történelemkönyvébe. Merthogy az még csak hagyján, hogy az 1974-es tornán a karibi ország első meccsén a második félidő legelején Sanon révén megszerezte a vezetést Haiti Olaszország ellen. Ezzel a góllal ért véget ugyanis Dino Zoff világrekordot jelentő, válogatott meccseken jegyzett leghosszabb kapott gól nélküli sorozata: az olaszok későbbi világbajnoka Sanon találata előtt 1142 percig, azaz 12 teljes mérkőzésen és még majd másfél félidőn át nem kapott gólt – 1972 szeptemberétől. 

Haiti második vb-gólja még nem történelmi, de az lesz: az egynél több világbajnoki részvétellel rendelkező válogatottak közül egyetlen másik nemzeti válogatott sem várt ennyit – 52 évet – két világbajnoki találata között. Íme, Emmanuel Sanon így bombázta szét az Argentína elleni, harmadik, 4–1-re elvesztett csoportmeccsen a dél-amerikaiak kapujának bal felső sarkát.

A történelmi hűség kedvéért tegyük hozzá, az első, 1930-as világbajnokságon részt vevő Bolívia csak 64 évvel később, 1994-ben, a harmadik szereplése alkalmával szerezte meg az első vb-gólját – a másodikra tehát „csupán” 32 éve vár.

VB 2026
C-CSOPORT
Haiti mérkőzései
Haiti–Skócia 0–1
Június 20., szombat, 3.00, Philadelphia: Brazília–Haiti
Június 25., péntek, 0.00, Atlanta: Marokkó–Haiti

 

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