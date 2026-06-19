Nemzeti Sportrádió

CR7 nővérének nem tetszik a vb – vagy inkább csak a portugál csapat?

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.19. 12:10
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Cristiano Ronaldo foci vb 2026 Katia Aveiro

Cristiano Ronaldo nővére, Katia Aveiro közösségi oldalán kritikát fogalmazott meg a világbajnoksággal kapcsolatban:

Valami csoda folytán elfelejtették, hogyan kell előrepasszolni, hogyan kell visszaszerezni a labdát, és hogyan kell kontratámadást indítani. Furcsa egy vb. Nagyon furcsa…

A bejegyzésbe persze nem nehéz belelátni, hogy konkrétan a portugál válogatottnak lett címezve, pláne azután, hogy a portugál sajtóban szinte csakis Ronaldót okolták a gyenge kezdésért.

 

Cristiano Ronaldo foci vb 2026 Katia Aveiro
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