CR7 nővérének nem tetszik a vb – vagy inkább csak a portugál csapat?
Cristiano Ronaldo nővére, Katia Aveiro közösségi oldalán kritikát fogalmazott meg a világbajnoksággal kapcsolatban:
Valami csoda folytán elfelejtették, hogyan kell előrepasszolni, hogyan kell visszaszerezni a labdát, és hogyan kell kontratámadást indítani. Furcsa egy vb. Nagyon furcsa…
A bejegyzésbe persze nem nehéz belelátni, hogy konkrétan a portugál válogatottnak lett címezve, pláne azután, hogy a portugál sajtóban szinte csakis Ronaldót okolták a gyenge kezdésért.
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