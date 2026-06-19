Hiába a pletyka a távozásáról, Veszprémben Xavi Pascuallal tervezik a jövőt

Xavi Pascual szerződése még két évig él a Veszprémmel, ennek tükrében pedig aligha csak a Barcelonával két Bajnokok Ligáját nyerő szakember döntésén múlik, hol folytatja pályafutását – már ha egyáltalán megfordult a fejében a távozás gondolata. A One Veszprém – amely a következő idényre is rendkívül erős összetételű keretet ígér szurkolóinak – honlapján cáfolja a hírt, mely szerint Pascual a nyáron átveszi a THW Kielt, majd ezzel párhuzamosan Elias Ellefsen á Skipagötu éppen Kielből tenné át székhelyét a Bakony fővárosába.

A veszprémiek portálja kiemelte, remek idényt futott a csapat, hiszen négy céljuk közül hármat elértek. Vagyis az idény elején döntőt játszhattak a klubvilágbajnokságon, ismét elhódították a Magyar Kupát, illetve a magyar bajnokságot hibátlan eredménysorral nyerték meg. A Bajnokok Ligája négyes döntőjéről pedig éppen csak, egészen pontosan hétméteresekkel maradt le a One Veszprém.

Emil Nielsen és Lukas Jörgensen személyében két olimpiai, világ- és Európa-bajnok érkezik a nyáron Veszprémbe, de Imre Bence, a magyar kézilabda egyik legnagyobb értéke is csatlakozik Xavi Pascual gárdájához.

A One Veszprém első tétmeccse augusztus 30-án a Szeged elleni Szuperkupa-mérkőzés lesz Székesfehérváron a MET Arénában.