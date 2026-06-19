Nemzeti Sportrádió

Hiába a pletyka a távozásáról, Veszprémben Xavi Pascuallal tervezik a jövőt

K. T.K. T.
2026.06.19. 10:16
null
Veszprémben Xavi Pascuallal tervezik a jövőt (Fotó: Török Attila)
Címkék
ONE Veszprém férfi kézilabda Xavi Pascual
Az elmúlt időszakban többször is arról lehetett olvasni, hogy a One Veszprém vezetőedzője Kielbe szerződhet, cserébe pedig Elias Ellefsen á Skipagötu érkezik a magyar bajnokhoz. Veszprémben azonban „kacsának” tartják a híresztelést.

 

Xavi Pascual szerződése még két évig él a Veszprémmel, ennek tükrében pedig aligha csak a Barcelonával két Bajnokok Ligáját nyerő szakember döntésén múlik, hol folytatja pályafutását – már ha egyáltalán megfordult a fejében a távozás gondolata. A One Veszprém – amely a következő idényre is rendkívül erős összetételű keretet ígér szurkolóinak – honlapján cáfolja a hírt, mely szerint Pascual a nyáron átveszi a THW Kielt, majd ezzel párhuzamosan Elias Ellefsen á Skipagötu éppen Kielből tenné át székhelyét a Bakony fővárosába. 

A veszprémiek portálja kiemelte, remek idényt futott a csapat, hiszen négy céljuk közül hármat elértek. Vagyis az idény elején döntőt játszhattak a klubvilágbajnokságon, ismét elhódították a Magyar Kupát, illetve a magyar bajnokságot hibátlan eredménysorral nyerték meg. A Bajnokok Ligája négyes döntőjéről pedig éppen csak, egészen pontosan hétméteresekkel maradt le a One Veszprém.

Emil Nielsen és Lukas Jörgensen személyében két olimpiai, világ- és Európa-bajnok érkezik a nyáron Veszprémbe, de Imre Bence, a magyar kézilabda egyik legnagyobb értéke is csatlakozik Xavi Pascual gárdájához.

A One Veszprém első tétmeccse augusztus 30-án a Szeged elleni Szuperkupa-mérkőzés lesz Székesfehérváron a MET Arénában.

 

ONE Veszprém férfi kézilabda Xavi Pascual
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda: az FTC visszalépett a nemzetközi kupától – a PLER indul

Kézilabda
Tegnap, 10:29

Kézilabda: Tóvizi, Bánhidi, Imre és Sipos is jelölt az év csapatába

Kézilabda
2026.06.16. 13:01

Hivatalos: Chema Rodríguez távozik a férfi kézilabda-válogatott éléről

Kézilabda
2026.06.16. 10:36

Katalán ünnep Kölnben, a Barca nyerte meg a férfi kézilabda BL-t

Kézilabda
2026.06.14. 19:43

A Kiel magyar szavakkal búcsúzott a Veszprémhez távozó Imre Bencétől

Kézilabda
2026.06.14. 17:02

A Magdeburg nem bízta a véletlenre, simán megnyerte a bronzmeccset a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.06.14. 16:40

Negyedik lett a Veszprém az ifi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.06.14. 11:42

A Füchse Berlin az év meccsén ejtette ki a címvédőt a BL négyes döntőjében

Kézilabda
2026.06.13. 20:26
Ezek is érdekelhetik