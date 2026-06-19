A mexikói hadsereg lelőtte a dél-koreai válogatott után kémkedő drónt

A cseheket korábban 2–1-re verő ázsiai együttes zártkapus edzést tartott Zapopanban, hogy gyakorolja a taktikát a nyitómeccsüket a dél-afrikaiakkal szemben 2–0-ra megnyerő hazaiak ellen, amikor – még a bemelegítésnél – az egyik biztonsági tiszt észlelte, hogy egy drón lebeg a futballpálya felett. Riasztotta a szolgálatot teljesítő mexikói katonai egységet, amely lelőtte a szerkezetet. A két férfi, akikről feltételezik, hogy a drónt kezelték, elmenekült a helyszínről.

Az Associated Press mexikói kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az elmúlt napokban több drónt is hatástalanítottak, miközben azok stadionok körüli biztonsági zónákba és különböző válogatottak tartózkodási helyeire próbáltak bejutni.

(MTI)

