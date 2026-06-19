Nemzeti Sportrádió

A mexikói hadsereg lelőtte a dél-koreai válogatott után kémkedő drónt

K. Zs.K. Zs.
2026.06.19. 13:07
Rajt előtti megbeszélés a dél-koreai táborban (Fotó: Getty Images)
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A mexikói hadsereg lelőtt egy drónt, amely ama sportkomplexum felett lebegett, ahol a labdarúgó-világbajnokságon szereplő dél-koreai válogatott edzett. A Yonhap hírügynökség jelentés szerint az incidens még a Mexikó–Dél-Korea (1–0) csoportmérkőzés előtt történt.

A cseheket korábban 2–1-re verő ázsiai együttes zártkapus edzést tartott Zapopanban, hogy gyakorolja a taktikát a nyitómeccsüket a dél-afrikaiakkal szemben 2–0-ra megnyerő hazaiak ellen, amikor – még a bemelegítésnél – az egyik biztonsági tiszt észlelte, hogy egy drón lebeg a futballpálya felett. Riasztotta a szolgálatot teljesítő mexikói katonai egységet, amely lelőtte a szerkezetet. A két férfi, akikről feltételezik, hogy a drónt kezelték, elmenekült a helyszínről.

Az Associated Press mexikói kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az elmúlt napokban több drónt is hatástalanítottak, miközben azok stadionok körüli biztonsági zónákba és különböző válogatottak tartózkodási helyeire próbáltak bejutni.

(MTI)
 

 

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