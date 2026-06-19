Nemzeti Sportrádió

Futsal: Az örményeken és a svédeken át vezethet az út a világbajnokságra

K. T.K. T.
2026.06.19. 13:10
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Svédország és Örményország ellen készülhet a válogatott (Fotó: Árvai Károly)
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Futsal Sergio Mullor magyar futsal-válogatott
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elkészítette a 2028-as férfi futsal-világbajnokság európai selejtezőinek sorsolását. A mieink Örményországgal és Svédországgal került egy csoportba.

A magyar válogatott az előselejtezőben nem volt érdekelt, így csak az októbertől áprilisig tartó második körben (Main Round) kapcsolódik be a 2028-as világbajnokság kvalifikációjába. Sergio Mullor együttese a második kalapból várta a sorsolást, és végül Örményországot, valamint az előselejtezőből érkező Svédországot kapta ellenfélül.

A csoportgyőztesek és a négy legjobb második közvetlenül a jövő ősszel kezdődő elitkörbe jut, míg nyolc második helyezett rájátszásban mérkőzik meg egymással a maradék négy elitkörös helyért. Az elitkörből hét európai csapat jut ki a világbajnokságra, amelynek helyszínéről később dönt a FIFA – olvasható az MLSZ honlapján.

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Futsal Sergio Mullor magyar futsal-válogatott
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