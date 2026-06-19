Futsal: Az örményeken és a svédeken át vezethet az út a világbajnokságra

A magyar válogatott az előselejtezőben nem volt érdekelt, így csak az októbertől áprilisig tartó második körben (Main Round) kapcsolódik be a 2028-as világbajnokság kvalifikációjába. Sergio Mullor együttese a második kalapból várta a sorsolást, és végül Örményországot, valamint az előselejtezőből érkező Svédországot kapta ellenfélül.

A csoportgyőztesek és a négy legjobb második közvetlenül a jövő ősszel kezdődő elitkörbe jut, míg nyolc második helyezett rájátszásban mérkőzik meg egymással a maradék négy elitkörös helyért. Az elitkörből hét európai csapat jut ki a világbajnokságra, amelynek helyszínéről később dönt a FIFA – olvasható az MLSZ honlapján.