Lengyel bajnok, bolgár kupagyőztes kapust igazolt a DVSC

A DVSC honlapja számolt be arról, hogy Plamen Andrejev személyében 21 esztendős kapus érkezik Debrecenbe. A 192 cm magas, bolgár utánpótlás-válogatott játékos a holland Feyenoordtól igazol a cívisvárosba.

A kapus a bolgár Levszki Szófiában kezdte pályafutását, 19 évesen szerződött Hollandiába. Később kölcsönben szerepelt a spanyol Racing Santandernél és a lengyel Lech Poznannál is.

Plamen Andrejev eddig már 71 bajnoki mérkőzésen védett a bolgár bajnokságban, de pályára lépett a Konferencialigában, a holland és a lengyel első osztályban is. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupagyőztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek:

Távozók: Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas – szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK – szabadon igazolhatóként), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése)