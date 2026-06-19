Nemzeti Sportrádió

Lengyel bajnok, bolgár kupagyőztes kapust igazolt a DVSC

K. T.K. T.
2026.06.19. 12:01
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Plamen Andrejev és Bogdán Ádám (Fotó: dvsc.hu)
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labdarúgó NB I DVSC átigazolás
Fiatal, de már rutinos kapussal bővült a Debrecen labdarúgócsapatának kerete. A Loki három évre szerződtette a bolgár Plamen Andrejevet.

A DVSC honlapja számolt be arról, hogy Plamen Andrejev személyében 21 esztendős kapus érkezik Debrecenbe. A 192 cm magas, bolgár utánpótlás-válogatott játékos a holland Feyenoordtól igazol a cívisvárosba.

A kapus a bolgár Levszki Szófiában kezdte pályafutását, 19 évesen szerződött Hollandiába. Később kölcsönben szerepelt a spanyol Racing Santandernél és a lengyel Lech Poznannál is.

Plamen Andrejev eddig már 71 bajnoki mérkőzésen védett a bolgár bajnokságban, de pályára lépett a Konferencialigában, a holland és a lengyel első osztályban is. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupagyőztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: 
Távozók: Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas – szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK – szabadon igazolhatóként), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése)

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labdarúgó NB I DVSC átigazolás
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