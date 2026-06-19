Már több mint kétmillióan fordultak meg a szurkolói fesztiválokon

A FIFA közlése szerint három mexikói városban látogatták a legtöbben a szurkolói zónákat: Mexikóvárosban 527 ezer, Monterreyben 244 710, Guadalajarában pedig 218 424 drukkert regisztráltak ez idáig.

Gianni Infantino FIFA-elnök amellett, hogy örömét fejezte ki a rendezvények népszerűsége miatt, kiemelte, hogy a fesztiválok meghatározó részei a szurkolói programoknak.

Atlantában, Dallasban, Houstonban, Kansas Cityben, Miamiban és Vancouverben is nagy volt az érdeklődés. A szurkolói zónákban a drukkerek piknik-hangulatban közösen követhetik a mérkőzéseket, emellett koncerteket is szerveznek a számukra. Fellépett már többek között Luis Fonsi Philadelphiában, Pitbull Miamiben, Jessie Reyes Vancouverben és Summer Walker Atlantában. Hasonló keretek között ad majd koncertet Ludacris, Killer Mike, Ceelo Green és Davido Atlantában, további helyszíneken pedig a Mötley Crüe, a The All-American Rejects, Flo Rida, Ashanti, Ja Rule és a The Chainsmokers.