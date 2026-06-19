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Geoff Cameron: Legalább nyolcaddöntős szereplést remélek

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.06.19. 13:28
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Egyesült Államok foci vb 2026 interjú Geoff Cameron

 A világbajnokság idején az ESPN szakértőjeként dolgozó, 55-szörös amerikai válogatott Geoff Cameron exkluzív interjút adott lapunknak. A korábbi védő szerint hazája válogatottjának legalább a nyolcaddöntőig illene eljutnia.

Christian Pulisic határozza meg leginkább az amerikai válogatott támadójátékát, jószerével a semmiből is helyzetet tud kialakítani, kifejezetten veszélyes a kapu előtt, ő külön szintet képvisel.

Foci vb 2026
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Geoff Cameron: Az amerikai válogatottól legalább nyolcaddöntőt várok

KEZDÉS: 21.00. Az Egyesült Államok és Ausztrália három-három ponttal áll az egymás elleni mérkőzés előtt a D-csoportban.

 

Egyesült Államok foci vb 2026 interjú Geoff Cameron
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