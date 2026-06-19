Geoff Cameron: Legalább nyolcaddöntős szereplést remélek
A világbajnokság idején az ESPN szakértőjeként dolgozó, 55-szörös amerikai válogatott Geoff Cameron exkluzív interjút adott lapunknak. A korábbi védő szerint hazája válogatottjának legalább a nyolcaddöntőig illene eljutnia.
Christian Pulisic határozza meg leginkább az amerikai válogatott támadójátékát, jószerével a semmiből is helyzetet tud kialakítani, kifejezetten veszélyes a kapu előtt, ő külön szintet képvisel.
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