Birkózás: „Jó az irány, de van még hova fejlődnünk” – Sleisz Gabriella

Mint arról beszámoltunk, Sleisz Gabriella vehette át A hónap utánpótlásedzője májusi díját. A 35 éves birkózóedző az után részesült a kitüntetésben, hogy az U17-es leányválogatott tagjai két arany- és egy ezüstérmet szereztek a bulgáriai korosztályos Európa-bajnokságon. A díjazott – aki Kozma-akadémia szakági edzője, illetve a kadétválogatott szövetségi edzője is egyben – tanítványai közül Zsitovoz Mária (53 kg) megnyerte az Eb-t, míg Bárány-Almási Bianka (73 kg) második, Veres Szonja (65 kg) pedig ötödik lett.

„Természetesen, hatalmas megtiszteltetés, hogy részesülhettem ebben a díjban – kezdte Sleisz az Utánpótlássportnak. – Be kell valljam, nem hittem volna, hogy célkeresztben lehetek egy ilyen rangos díj kapcsán, de nyilván

nagyon jólesik az elismerés, amit persze elsősorban a versenyzőimnek köszönhetek,

hiszen az ő munkájuk és remek eredményeik nélkül nem kaphattam volna meg ezt a címet.

Hál'istennek remek leánycsapattal tudok együtt dolgozni a KIMBA-n és a válogatottban egyaránt, a versenyzők hallgatnák rám, hisznek a tanácsaimban, és igyekeznek meg is fogadni azokat.

A díj elnyerése számomra nagy pozitív visszacsatolás, hogy alapvetően jó úton haladunk – nemcsak én, hanem mi együtt, közösen a versenyzőkkel. Ugyanakkor az is biztos: van még hova fejlődni, és dolgozunk tovább a jövőben is ugyanilyen elánnal."

Sleisz Gabriella mielőtt belefogott az edzősködésbe, maga is kiváló, Eb-ötödik helyezett és többszörös magyar bajnok versenyző volt. A visszavonulását követően, 2020-ban az akkor induló csepeli központi műhelyben, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián kezdett el edzőként tevékenykedni a női szakágat irányító szakmai stáb tagjaként. Az ottani feladatai mellett jelenleg az U17-es leányválogatott edzője is. Versenyzői az elmúlt években jó néhány érmet nyertek a korosztályos világversenyeken.

Sleisz Gabriella (a kép jobb szélén) tanítványai egy-egy aranyat és ezüstöt nyertek a szamokovi U17-es birkózó Eb-n Forrás: MBSZ

A kitüntetett tréner egyik legeredményesebb tanítványa a háromszoros korosztályos Eb-győztes, U17-es vb-bronzérmes Zsitovoz Mária, akivel már öt éve dolgozik együtt, és közösen számos szép sikert értek el. Az ESMTK-KIMBA 17 esztendős reménysége legutóbb a szamokovi U17-es Európa-bajnokságon is a dobogó legfelső fokára állhatott fel, miután az 53 kilósok között megvédte a tavalyi Eb-címét Szamokovban.

Másával nagyon könnyű együtt dolgozni, mert amellett, hogy rendkívül tehetséges, legalább annyira céltudatos elhivatott is, és az edzéseken is maximálisan odateszi magát, és mindent elkövet a fejlődése érdekében.

Sleisz Gabriella és Zsitovoz Mária Fotó: Vasas Attila

A szakember arról is beszélt, hogy mit tart utánpótlásedzőként a legfontosabb feladatának.

A női birkózók esetében kiemelt jelentőségű, hogy az edző és tanítvány között meglegyen a bizalom, amelynek a kiépítésére, kialakítására edzőként különösen sok időt és energiát kell fordítani a mindennapokban.

Ráadásul az is fontos, hogy ez a bizalmi kapcsolat lehetőleg ne csak a sportra terjedjen ki, hanem tényleg a birkózószőnyegen kívül, a magánéletben is fordulhasson hozzám bármilyen problémájával a tanítványom. Szeretném, hogy azt érezzék, bármilyen szituációban számíthatnak rám, ott állok mellettük, és igyekszem őket segíteni."

(Kiemelt képen: Sleisz Gabriella Fotó: Vasas Attila)