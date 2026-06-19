Kovács Dániel: New Yorkban nincs vb-láz, a brazilok nyernek!

Bár a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzései javában zajlanak, a helyszínen korántsem tombol a várt hangulat – állítja Kovács Dániel, a ciprusi Néa Szalamínába igazoló magyar kapus, aki a szabadságát New Yorkban töltötte. Tapasztalatai szerint a metropoliszban egyelőre nyoma sincs a valódi fociláznak, ám a torna végkimenetelét illetően határozott elképzelése van: szerinte a brazil válogatott emelheti magasba a trófeát a július 19-i döntőben.