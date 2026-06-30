Nemzeti Sportrádió

Összesen 7 lövés, de 3 nagy védés a félidőben

CS. M.CS. M.
2026.06.30. 03:52
Fotó: Getty Images
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Vb 2026, a 16 közé jutásért: Hollandia–Marokkó 1–1

A Katarban elődöntőig jutó afrikai csapat az eddig tíz gólt szerző Hollandokkal találkozik.

 

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