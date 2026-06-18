Öröm és bánat, telt házas stadionok – a vb-csoportkör 1. fordulójának legjobb pillanatai

Még csak egy hete kezdődött a labdarúgó-világbajnokság, de már most megannyi emlékezetes pillanatot sikerült megörökítenie a helyszínen tartózkodó fotósoknak, és még hol a vége! Örömteli és szomorú pillanatok, vicces jelenetek, drámai események, igazi egyéniségek a pályán és a lelátón – ezek közül mindegyik elfordult a torna elmúlt hét napján. Szubjektív összeállításunkban a Getty Images képei közül válogattunk.

Nézze meg szubjektív válogatásunkat a világbajnokság első hét napjáról!