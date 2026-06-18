Nemzeti Sportrádió

Öröm és bánat, telt házas stadionok – a vb-csoportkör 1. fordulójának legjobb pillanatai

T. Z.T. Z.
2026.06.18. 15:58
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Fotó: Getty Images
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Még csak egy hete kezdődött a labdarúgó-világbajnokság, de már most megannyi emlékezetes pillanatot sikerült megörökítenie a helyszínen tartózkodó fotósoknak, és még hol a vége! Örömteli és szomorú pillanatok, vicces jelenetek, drámai események, igazi egyéniségek a pályán és a lelátón – ezek közül mindegyik elfordult a torna elmúlt hét napján. Szubjektív összeállításunkban a Getty Images képei közül válogattunk.

Nézze meg szubjektív válogatásunkat a világbajnokság első hét napjáról!

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fotó 2026.06.18.

A vb-csoportkör 1. fordulójának legjobb fotói (Fotók: Getty Images)

 

 

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