Nemzeti Sportrádió

„Nincsenek már szavak” – az argentin sajtó Messit ünnepli a rekorddöntés után

R. D. P.R. D. P.
2026.06.23. 12:54
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Lionel Messi két meccsen öt gólnál jár a 2026-os vb-n (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb 2026 argentin labdarúgó-válogatott lapszemle címlap
Az argentin sajtóban szinte kivétel nélkül Lionel Messit ünneplik címlapon, miután a 38 éves klasszis két gólt szerzett az Ausztria elleni 2–0-s győzelemmel záruló világbajnoki csoportmérkőzésen, és minden idők legeredményesebb gólszerzője lett a labdarúgó-világbajnokságok történetében.

A vezető argentin lapok címoldalain és online felületein is Messi történelmi teljesítménye került a középpontba. A La Nación azt írta: „Messinek nincsenek határai, továbbra is elkápráztatja a világot.”

A La Capital kiemelte, hogy „a zseni Messi újabb két góljával Argentína továbbjutott”, míg a La Voz egyszerűen csak annyit fogalmazott: „Messi ismét megtette.”

A sportnapilap Olé szerint „nincsenek már szavak”, a Crónica pedig úgy fogalmazott, hogy „Messi duplázott, és legendásan lett a világbajnokságok történetének legeredményesebb gólszerzője.”

A Hoy a „A világbajnokság Messiása” címmel méltatta a világbajnokot, az El Ancasti szerint „Argentína Messi újabb kivételes teljesítményével jutott tovább”, míg az El Chubut azt emelte ki, hogy „Messi lőtte tovább Argentínát.”

Messi az Ausztria elleni duplával 18 gólosra növelte világbajnoki termését, ezzel megelőzte a korábbi csúcstartó Miroslav Klosét, Argentína pedig két forduló után biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban.

 

Lionel Messi foci vb 2026 argentin labdarúgó-válogatott lapszemle címlap
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