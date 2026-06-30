Nincs újabb gól Bostonban, jön a vb első tizenegyespárbaja!
A kétszer tizenöt perc hosszabbításban nem született újabb gól Németország és Paraguay meccsén, így tizenegyesek döntenek Bostonban arról, hogy melyik válogatott jut be a világbajnokság legjobb tizenhat csapata közé.
A hosszabbítás perceiben továbbra is nyomtak a németek, de csak érvénytelenített gólig jutottak – Jonathan Tah fejes gólját a 104. pecben VAR-vizsgálat után végül nem adta meg a játékvezető.
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