Nemzeti Sportrádió

Nincs újabb gól Bostonban, jön a vb első tizenegyespárbaja!

T. Z.T. Z.
2026.06.30. 01:12
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Paraguay Németország
A kétszer tizenöt perc hosszabbításban nem született újabb gól Németország és Paraguay meccsén, így tizenegyesek döntenek Bostonban arról, hogy melyik válogatott jut be a világbajnokság legjobb tizenhat csapata közé.

A hosszabbítás perceiben továbbra is nyomtak a németek, de csak érvénytelenített gólig jutottak – Jonathan Tah fejes gólját a 104. pecben VAR-vizsgálat után végül nem adta meg a játékvezető.

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