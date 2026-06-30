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Nincs gól a hosszabbításban, a Hollandia–Marokkó meccsen is tizenegyespárbaj dönt
B. A. P.
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2026.06.30. 05:42
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Hollandia
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Marokkó
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A tizenegyespárbajból vb-klasszikus lesz: Marokkó kiverte a hollandokat a 32 között
A Katarban elődöntőig jutó afrikai csapat a rendes játékidő végén egyenlített, majd a szétlövést drámai körülmények között behúzta.
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Hollandia
foci vb 2026
Marokkó
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