Nemzeti Sportrádió

Nincs gól a hosszabbításban, a Hollandia–Marokkó meccsen is tizenegyespárbaj dönt

B. A. P.B. A. P.
2026.06.30. 05:42
Címkék
Hollandia foci vb 2026 Marokkó
Foci vb 2026
1 órája

A tizenegyespárbajból vb-klasszikus lesz: Marokkó kiverte a hollandokat a 32 között

A Katarban elődöntőig jutó afrikai csapat a rendes játékidő végén egyenlített, majd a szétlövést drámai körülmények között behúzta.

 

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

Hollandia foci vb 2026 Marokkó
Legfrissebb hírek

Hollandia 23 vb-meccs óta nem kapott ki a rendes játékidőben, de ezúttal is búcsúzott

Foci vb 2026
18 perce

Videó: ezt a holland–marokkói tizenegyespárbajt még sokáig emlegetjük majd...

Foci vb 2026
1 órája

A tizenegyespárbajból vb-klasszikus lesz: Marokkó kiverte a hollandokat a 32 között

Foci vb 2026
1 órája

Videó: Diop a 91. percben mentette hosszabbításra a hollandok elleni meccset

Foci vb 2026
1 órája

Egy-egy gól Hollandiától és Marokkótól – jöhet a hosszabbítás!

Foci vb 2026
2 órája

Megható jelenet: Gakpo betalált Marokkó ellen, majd minden érzelem előtört belőle gyermeke elvesztése miatt – videó

Foci vb 2026
2 órája

„Ha ez szabálytalan, akkor az Arsenal nem lenne bajnok” – Klopp a németek elvett góljáról

Foci vb 2026
2 órája

Összesen 7 lövés, de 3 nagy védés a félidőben

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik