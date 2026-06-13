Nemzeti Sportrádió

Neymar kihagyja a brazilok első meccsét – hivatalos

H. Á.H. Á.
2026.06.13. 01:14
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Neymar a brazilok első meccset biztosan kihagyja (Fotó: Getty Images)
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Eldőlt, hogy nem lesz ott a magyar idő szerint szombat éjfélkor kezdődő, Marokkó elleni első világbajnoki csoportmérkőzésen a brazil válogatottban Neymar – erről a selecao szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti beszélt a mérkőzést megelőző hivatalos sajtótájékoztatón pénteken éjjel.

A 34 éves Neymar combsérüléséből regenerálódik és emiatt pedig nemcsak a válogatott két utolsó felkészülési mérkőzését hagyta ki Panama és Egyiptom ellen, de a csapat első, Marokkó elleni világbajnoki meccse előtti utolsó edzésén sem vett részt pénteken.

„Neymar kemény dolgozik azon, hogy egészséges legyen és visszatérhessen. Reméljük, hogy a jövő héten újra teljes értékű edzésmunkát végezhet” – jelentette ki a brazil válogatott történelmének első külföldi szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti pénteken.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
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