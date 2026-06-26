Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Mutatjuk a holland gólokat
CS. M.
0
Tetszik
2026.06.26. 01:49
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
Foci vb 2026
1 órája
Videó: hét perc után dupláztak a hollandok, gólváltás a szünet után
Nagyon úgy fest, hogy Van Dijkék rövid úton lerendezték az afrikaiakat.
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
0 Komment
Legfrissebb hírek
Hollandia csoportgyőztes, Japán második, Svédország harmadik – mind továbbmentek
Foci vb 2026
10 perce
Hollandia Tunézia legyőzésével csoportgyőztes, így elkerülte Brazíliát
Foci vb 2026
17 perce
Gyors gólváltás után Japán a svédek elleni döntetlennel szerezte meg az F-csoport második helyét
Foci vb 2026
18 perce
Összesen 16 (!) változás az USA-nál és a már kiesett törököknél – íme, a kezdőcsapatok!
Foci vb 2026
19 perce
Szép támadás után szerzett vezetést Japán, hatalmas Elanga-bombával egyenlítettek a svédek – videó
Foci vb 2026
44 perce
Nem lehet nem szeretni a holland szurkolókat – videó
Foci vb 2026
1 órája
Hollandia gyorsan eldöntötte, a japán–svéden még nincs gól – félidők
Foci vb 2026
1 órája
Videó: hét perc után dupláztak a hollandok, gólváltás a szünet után
Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik