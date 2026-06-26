Nemzeti Sportrádió

Mutatjuk a holland gólokat

CS. M.CS. M.
2026.06.26. 01:49
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Foci vb 2026
1 órája

Videó: hét perc után dupláztak a hollandok, gólváltás a szünet után

Nagyon úgy fest, hogy Van Dijkék rövid úton lerendezték az afrikaiakat.

 

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