Videó: hét perc után dupláztak a hollandok, gólváltás a szünet után

A F-csoportban a már biztosan kieső Tunézia ellen Hollandia alig hét perc játék után 2–0-ra vezetett, s a második félidő elején is esett két gyors gól, mutatjuk!

SZKIRI ÖNGÓLJA BROBBEY TALÁLATA MASZTURI SZÉPÍTÉSE VAN HECKE IS BETALÁLT VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

F-CSOPORT

1.00: TUNÉZIA–HOLLANDIA 1–3 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kansas City, Kansas Stadion. Vezeti: García Mendoza (mexikói) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!