Videó: hét perc után dupláztak a hollandok, gólváltás a szünet után
A F-csoportban a már biztosan kieső Tunézia ellen Hollandia alig hét perc játék után 2–0-ra vezetett, s a második félidő elején is esett két gyors gól, mutatjuk!
SZKIRI ÖNGÓLJA
BROBBEY TALÁLATA
MASZTURI SZÉPÍTÉSE
VAN HECKE IS BETALÁLT
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
F-CSOPORT
1.00: TUNÉZIA–HOLLANDIA 1–3 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kansas City, Kansas Stadion. Vezeti: García Mendoza (mexikói)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik