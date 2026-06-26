Nemzeti Sportrádió

Videó: hét perc után dupláztak a hollandok, gólváltás a szünet után

H. Á.H. Á.
2026.06.26. 01:33
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Gyorsan kétszer is ünnepelhettek a hollandok ()Fotó: Getty Images)
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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 gólvideó Tunézia
A F-csoportban a már biztosan kieső Tunézia ellen Hollandia alig hét perc játék után 2–0-ra vezetett, s a második félidő elején is esett két gyors gól, mutatjuk!

 

SZKIRI ÖNGÓLJA

BROBBEY TALÁLATA

MASZTURI SZÉPÍTÉSE

VAN HECKE IS BETALÁLT

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
F-CSOPORT
1.00: TUNÉZIA–HOLLANDIA 1–3 élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kansas City, Kansas Stadion. Vezeti: García Mendoza (mexikói)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

Hollandia foci vb 2026 vb 2026 gólvideó Tunézia
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