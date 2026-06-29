Mexikóvárosban rendkívüli intézkedéseket vezettek be a világbajnokság miatt
Monterreyben június 29-én a Hollandia–Marokkó, a fővárosban egy nappal később a Mexikó–Ecuador találkozót rendezik, ezért mindkét helyen szünetel a tanítás, az állami alkalmazottak pedig – az egészségügyben, a közbiztonságban, a vámhatóságnál, a kritikus infrastruktúrában és a torna lebonyolításában dolgozók kivételével – otthonról végzik munkájukat.
A magáncégeket szintén arra kérték, hogy engedélyezzék a távmunkát vagy vezessenek be rugalmas munkarendet, így csökkentve közlekedés terhelését. A döntés jól mutatja, milyen tömegeket mozgat meg a torna: Monterrey az Egyesült Államokból érkező tizenöt-húszezer holland szurkolóra számít, miközben Mexikóvárosban a válogatott győzelmei után egyre nagyobb ünneplések vannak éjszakánként.
A helyi sajtó szerint a Dél-Afrika elleni diadal után a pocsék időjárás ellenére százötvenezren, a Dél-Korea elleni győzelmet követően négyszázezren, a Csehország elleni mérkőzés után pedig már mintegy hét-nyolcszázezren lepték el a Paseo de Reformát, a főváros központi sugárútját.
|1.
|Június 28., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Dél-Afrika–Kanada
|0–1
|2.
|Június 29., hétfő, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Brazília–Japán
|3.
|Június 29., hétfő, 22.30
Boston, Boston Stadion
|Németország–Paraguay
|4.
|Június 30., kedd, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Hollandia–Marokkó
|5.
|Június 30., kedd, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Elefántcsontpart–Norvégia
|6.
|Június 30., kedd, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Franciaország–Svédország
|7.
|Július 1., szerda, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Mexikó–Ecuador
|8.
|Július 1., szerda, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Anglia–Kongói DK
|9.
|Július 1., szerda, 22.00
Seattle, Seattle Stadion
|Belgium–Szenegál
|10.
|Július 2., csütörtök, 2.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina
|11.
|Július 2., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Spanyolország–Ausztria
|12.
|Július 3., péntek, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Portugália–Horvátország
|13.
|Július 3., péntek, 5.00
Vancouver, BC Place
|Svájc–Algéria
|14.
|Július 3., péntek, 20.00
Dallas, Dallas Stadion
|Ausztrália–Egyiptom
|15.
|Július 4., szombat, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Argentína–Zöld-foki-szigetek
|16.
|Július 4., szombat, 3.30
Kansas City, Kansas City Stadion
|Kolumbia–Ghána