Nemzeti Sportrádió

Mexikóvárosban rendkívüli intézkedéseket vezettek be a világbajnokság miatt

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.06.29. 06:29
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Mexikóban tömegeket mozgat meg a torna, a mexikói válogatott meccsei alatt több ezer ember lepi el az tucákat, tereket (Fotó: AFP)
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Mexikóváros foci vb 2026 vb 2026 vb-tudósítás 2026 Mexikó
Mexikóvárosban és Nuevo León államban is rendkívüli intézkedéseket vezettek be a világbajnokság kieséses szakaszának mérkőzései miatt.


Monterreyben június 29-én a Hollandia–Marokkó, a fővárosban egy nappal később a Mexikó–Ecuador találkozót rendezik, ezért mindkét helyen szünetel a tanítás, az állami alkalmazottak pedig – az egészségügyben, a közbiztonságban, a vámhatóságnál, a kritikus infrastruktúrában és a torna lebonyolításában dolgozók kivételével – otthonról végzik munkájukat. 

A magáncégeket szintén arra kérték, hogy engedélyezzék a távmunkát vagy vezessenek be rugalmas munkarendet, így csökkentve közlekedés terhelését. A döntés jól mutatja, milyen tömegeket mozgat meg a torna: Monterrey az Egyesült Államokból érkező tizenöt-húszezer holland szurkolóra számít, miközben Mexikóvárosban a válogatott győzelmei után egyre nagyobb ünneplések vannak éjszakánként. 

A helyi sajtó szerint a Dél-Afrika elleni diadal után a pocsék időjárás ellenére százötvenezren, a Dél-Korea elleni győzelmet követően négyszázezren, a Csehország elleni mérkőzés után pedig már mintegy hét-nyolcszázezren lepték el a Paseo de Reformát, a főváros központi sugárútját.

1.Június 28., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Dél-Afrika–Kanada0–1
2.Június 29., hétfő, 19.00
Houston, Houston Stadion		Brazília–Japán 
3.Június 29., hétfő, 22.30
Boston, Boston Stadion		Németország–Paraguay 
4.Június 30., kedd, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Hollandia–Marokkó 
5.Június 30., kedd, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Elefántcsontpart–Norvégia 
6.Június 30., kedd, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Franciaország–Svédország 
7.Július 1., szerda, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Mexikó–Ecuador 
8.Július 1., szerda, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Anglia–Kongói DK 
9.Július 1., szerda, 22.00
Seattle, Seattle Stadion		Belgium–Szenegál 
10.Július 2., csütörtök, 2.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 
11.Július 2., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Spanyolország–Ausztria 
12.Július 3., péntek, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Portugália–Horvátország 
13.Július 3., péntek, 5.00
Vancouver, BC Place		Svájc–Algéria 
14.Július 3., péntek, 20.00
Dallas, Dallas Stadion		Ausztrália–Egyiptom 
15.Július 4., szombat, 0.00
Miami, Miami Stadion		Argentína–Zöld-foki-szigetek 
16.Július 4., szombat, 3.30
Kansas City, Kansas City Stadion		Kolumbia–Ghána 
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