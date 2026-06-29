Mexikóvárosban rendkívüli intézkedéseket vezettek be a világbajnokság miatt



Monterreyben június 29-én a Hollandia–Marokkó, a fővárosban egy nappal később a Mexikó–Ecuador találkozót rendezik, ezért mindkét helyen szünetel a tanítás, az állami alkalmazottak pedig – az egészségügyben, a közbiztonságban, a vámhatóságnál, a kritikus infrastruktúrában és a torna lebonyolításában dolgozók kivételével – otthonról végzik munkájukat.

A magáncégeket szintén arra kérték, hogy engedélyezzék a távmunkát vagy vezessenek be rugalmas munkarendet, így csökkentve közlekedés terhelését. A döntés jól mutatja, milyen tömegeket mozgat meg a torna: Monterrey az Egyesült Államokból érkező tizenöt-húszezer holland szurkolóra számít, miközben Mexikóvárosban a válogatott győzelmei után egyre nagyobb ünneplések vannak éjszakánként.

A helyi sajtó szerint a Dél-Afrika elleni diadal után a pocsék időjárás ellenére százötvenezren, a Dél-Korea elleni győzelmet követően négyszázezren, a Csehország elleni mérkőzés után pedig már mintegy hét-nyolcszázezren lepték el a Paseo de Reformát, a főváros központi sugárútját.