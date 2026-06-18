Messi az élen, Ronaldo a fasorban sincs a FIFA játékosrangsorában

A nemzetközi szövetség három kategóriában (támadás, kreativitás, védekezés) osztályozza egy tízes skálán a legalább 20 percet kapó mezőnyjátékosokat (míg a kapusokat labdás és kapuvédési szempontból osztályozza) a meccseken regisztrált különböző mutatók alapján, majd az adott kör végén rangsorolja az adott kategóriák legjobb 100 játékosát.

Az első forduló legjobbja támadásban mutatott teljesítmény alapján Lionel Messi volt, az Algéria ellen triplázó argentin extraklasszis 8.12-es értékelést kapott. A második helyezett meglepő módon az Irán ellen két gólt szerző új-zélandi Elijah Just (7.87) lett, megelőzve a Szenegál ellen úgyszintén duplázó Kylian Mbappét (7.51). Harry Kane és Erling Haaland az ötödik, illetve a hatodik helyen zárt (a svéd Yasin Ayari mögött). Lamine Yamal (mivel csupán az utolsó bő húsz percere állt be a Zöld-foki-szigetek ellen) a 89. helyen zárt 5.09-es értékeléssel.

Az első kör legkreatívabb játékosa az iráni Ramin Rezaijan lett 8.23-as értékeléssel, miután gólt lőtt és gólpasszt adott Új-Zéland ellen. A képzeletbeli dobogóra a francia Michael Olise (7.44), valamint a német Florian Wirtz (7.34) fért még fel. Messi ebben a rangsorban a 14. helyet érte el (7.08). Az ötödik helyet kisebb meglepetésre a paraguayi Julio Enciso (7.31) szerezte meg, két századponttal lemaradva a koreai I Kang Intől.

A legjobb védekező játékos a kanadai Derek Cornelius lett 7.28-as értékeléssel, megelőzve a bosnyák Nikola Katic (7.1), Tarik Muharemovic (7.05) kettőst. Érdekesség, hogy ebben a kategóriában két zöld-foki játékos (Sidny Cabral, Willy Semedo) is bekerült a legjobb tízbe, míg a korábbi világbajnok országok képviselői közül senki sem.

Az előzetes várakozásokhoz képest meglepő, hogy sem a regnáló aranylabdás Ousmane Dembélé, sem pedig Cristiano Ronaldo nem kapott olyan értékelést, hogy bekerüljön bármely kategória legjobb 100 játékosa közé.

AZ ELSŐ KÖR LEGJOBBAN TÁMADÓ TÍZ JÁTÉKOSA

1. Lionel Messi (argentin, 8.12)

2. Elijah Just (új-zélendi, 7.87)

3. Kylian Mbappé (francia, 7.51)

4. Yasin Ayari (svéd, 7.47)

5. Harry Kane (angol, 7.17)

6. Erling Haaland (norvég, 6.97)

7. Amad Diallo (elefántcsontparti, 6.97)

8. Alexander Isak (svéd, 6.96)

9. Vinícius Júnior (brazil, 6.96)

10. Luis Díaz (kolumbiai, 6.90)

AZ ELSŐ KÖR LEGKREATÍVABB TÍZ JÁTÉKOSA

1. Ramin Rezaijan (iráni, 8.23)

2. Michael Olise (francia, 7.44)

3. Florian Wirtz (német, 7.34)

4. I Kang In (dél-koreai, 7.33)

5. Julio Enciso (paraguayi, 7.31)

6. Ryan Gravenberch (holland, 7.27)

7. Bukayo Saka (angol, 7.24)

8. Amad Diallo (elefántcsontparti, 7.23)

9. Brahim Díaz (marokkói, 7.23)

10. Mohamed Szalah (egyiptomi, 7.23)

AZ ELSŐ KÖR LEGJOBBAN VÉDEKEZŐ TÍZ JÁTÉKOSA

1. Derek Cornelius (kanadai, 7.28)

2. Nikola Katic (boszniai, 7.10)

3. Tarik Muharemovic (boszniai, 7.05)

4. Xaver Schlager (osztrák, 6.95)

5. Tyler Adams (amerikai, 6.85)

6. Sidny Lopes Cabral (zöld-foki-szigeteki, 6.70)

7. Amar Dedic (boszniai, 6.65)

8. Jesús Gallarado (mexikói, 6.64)

9. Willy Semedo (zöld-foki-szigeteki, 6.64)

10. Alessandro Circati (ausztrál, 6.64)