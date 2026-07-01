Megvannak a kezdőcsapatok a Mexikó–Ecuador mérkőzésre

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

3.00: Mexikó–Ecuador (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Mexikóváros, Azték Stadion. Vezeti: Vincic (szlovén)

MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez, C. Montés, J. Vásquez, Gallardo – Mora, Lira, Romo – Alvarado, R. Jiménez, Quinones. Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

Kispadon: Acevedo (k), Ochoa (k), E. Álvarez, M. Chávez, L. Chávez, S. Giménez, A. González, H. Valera, G. Martínez, Pineda, Fidalgo, Reyes, O. Vargas, Vega, B. Gutierrez.

ECUADOR: Galíndez – Franco, Ordonez, Pacho, Hincapié – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

A kispad: M. Ramírez (k), Valle (k), Arevalo, Alcívar, J. Caicedo, D. Castillo, Estupinan, Medina, Minda, Paez, Porozo, Preciado, K. Rordíguez, F. Torres, A. Valencia

A MEXIKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Carlos Acevedo (Santos Laguna), 13 Guillermo Ochoa (AEL Limassol – Ciprus), 1 Raúl Rangel (Guadalajara)

Védők: 20 Mateo Chávez (AZ – Hollandia), 23 Jesús Gallardo (Toluca), 3 César Montes (Lokomotiv Moszkva – Oroszország), 15 Israel Reyes (América), 2 Jorge Sánchez (PAOK – Görögország), 5 Johan Vásquez (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 25 Roberto Alvarado (Guadalajara), 4 Edson Álvarez (Fenerbahce – Törökország), 24 Luis Chávez (Dinamo Moszkva – Oroszország), 8 Álvaro Fidalgo (Real Betis – Spanyolország), 26 Brian Gutiérrez (Guadalajara), 6 Érik Lira (Cruz Azul), 19 Gilberto Mora (Tijuana), 17 Orbelín Pineda (AEK Athén – Görögország), 7 Luis Romo (Guadalajara), 18 Obed Vargas (Atlético Madrid – Spanyolország)

Támadók: 11 Santiago Giménez (AC Milan – Olaszország), 14 Armando González (Guadalajara), 21 César Huerta (RSC Anderlecht – Belgium), 9 Raúl Jiménez (Fulham – Anglia), 22 Guillermo Martínez (UNAM), 16 Julián Quinones (Al-Kvadszija – Szaúd-Arábia), 10 Alexis Vega (Toluca)

Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Hernán Galíndez (Huracán – Argentína), 12 Moisés Ramírez (Kifiszia – Görögország), 22 Gonzalo Valle (LDU Quito)

Védők: 7 Pervis Estupinán (AC Milan – Olaszország), 3 Piero Hincapié (Arsenal – Anglia), 26 Yaimar Medina (Genk – Belgium), 4 Joel Ordónez (FC Bruges – Belgium), 6 Willian Pacho (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Jackson Porozo (Tijuana – Mexikó), 17 Ángelo Preciado (Atlético Mineiro – Brazília), 2 Félix Torres (Internacional – Brazília)

Középpályások: 5 Jordy Alcívar (Independiente del Valle), 23 Moisés Caicedo (Chelsea FC – Anglia), 18 Denil Castillo (Midtjylland – Dánia), 21 Alan Franco (Atlético Mineiro – Brazília), 14 Alan Minda (Atlético Mineiro – Brazília), 10 Kendry Páez (River Plate – Argentína), 19 Gonzalo Plata (Flamengo – Brazília), 8 Anthony Valencia (Antwerp – Belgium), 15 Pedro Vite (UNAM – Mexikó)

Támadók: 20 Nilson Angulo (Sunderland – Anglia), 24 Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart – Németország), 16 Jordy Caicedo (Huracán – Argentína), 11 Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 Enner Valencia (Pachuca – Mexikó), 9 John Yeboah (Venezia – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)