Nemzeti Sportrádió

Megkapta az európai Szuperkupa-meccset a vb-ről kizárt játékvezető

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.11. 18:22
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A 34 éves szomáliai Omar Artan vezeti a 2026-os európai Szuperkupa-mérkőzést, amelyet augusztus 12-én rendeznek Salzburgban a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga-címvédő Aston Villa között – jelentette be az UEFA.

A szomáliai bíró az eredeti tervek szerint a 2026-os világbajnokság játékvezetői keretének is tagja lett volna, azonban végül nem vehet részt a tornán, mivel nem kapott belépési engedélyt az Egyesült Államokba – igaz, arra még van némi esély, hogy Kanadában fújhassa a sípot.

Részletek itt!

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