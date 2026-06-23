Mbappé: Nem nézem, hogy Messi mit csinál, csak arra gondolok, hogy segítsek a csapatomnak

„Nagyon hosszú este volt – mondta Mbappé. – Érzelmileg és mentálisan is nehezen alakult a meccs, hiszen a viharszünet alatt az öltözőben koncentráltnak kellett maradnunk, ami megerőltető volt. A játékosok sok energiát mozgósítottak, ahogy a személyzet is, hogy mindenki megfelelő állapotban maradjon. Végül elvégeztük a munkát, elégedettek voltunk azzal, ahogy futballoztunk. Akadt két-három gyengébb időszakunk, de összességében nagyszerű este volt.”

„Ami engem illet, jól éreztem magam. Januárban megsérültem, de a lehető legjobb állapotban tértem vissza, mentálisan és fizikailag is. A világbajnokság mindenkinek fontos, de többet kell nyújtanunk ahhoz, hogy elérjük azt, amiért jöttünk.”

„Amikor a viharszünet után visszajöttünk, sokkal jobban víz áztatta volt a pályának azon része, amelyen támadtunk. Húsz percig a védekező harmadunkat takarították, és nem ellenfél kapuja előtti részt, ami nem vált az előnyünkre. Szerettünk volna, ha a támadóharmaddal is ugyanannyi ideig foglalkoztak volna.”

„Ahogy a meccs előtt is mondtam, Leo Messi mindig szerez gólt. Ha ahhoz mérem magam, hogy Leo mit csinál, akkor nekem még többet kellene tennem. De egyáltalán nem nézem, mit csinál, csak arra gondolok, hogy segítsek a csapatomnak. Azzal, hogy gólokat szerzek, közelebb kerülhetek a szintjéhez.”