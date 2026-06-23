Mbappé századik válogatott meccsén duplával érte be Klosét és üldözi Messit – statisztikák

Kylian Mbappénak ez volt a 16. vb-meccse, ezen lőtte 15. és 16. gólját. A francia támadó meglőtte 60. gólját a válogatottban kereken a századik meccsén. Mbappé 2018-ban négy gólig jutott, Katarban nyolc gólt szerzett, ezúttal pedig két meccsen négy gólnál tart, így jön össze a 16 találat. A Real Madrid támadója ezzel beérte Miroslav Klosét, és csak az osztrákok ellen duplázó Lionel Messi áll előtte az örökrangsorban. Ez volt a hatodik vb-meccse, amelyen legalább két gólt szerez. Ennél több vb-duplája senkinek nincs.

6 - Kylian Mbappé 🇫🇷 ha marcado 2+ goles en seis ocasiones en la @fifaworldcup_es, más veces que cualquier otro jugador en la historia de la competición.



💥 Demoledor. pic.twitter.com/3jtQ9uAm6L — OptaJose (@OptaJose) June 23, 2026

Mbappé a negyedik játékos, aki legalább három egymást követő világbajnoki mérkőzésen szerez legalább két gólt. Eddig Guillermo Stabel (1930), Kocsis Sándor (1954) és Lionel Messi (2026) volt képes hasonlóra. 2018-as bemutatkozása óta senki nem szerzett több vb-gólt a tizenhatoson kívülről, mint Mbappé (3). Mbappé előtt csak Miroslav Klove és Luis Suárez szerzett vb-gólt 100. válogatott mérkőzésén.

3 - كيليان مبابي هو رابع لاعب يسجل +2 أهداف في ثلاث مباريات متتالية على الأقل في كأس العالم، إلى جانب ساندور كوتشيس عام 1954 (أربع متتالية)، غييرمو ستابيل عام 1930، ليونيل ميسي عام 2026.



مجموعات. pic.twitter.com/lyEr4i7we0 — OptaArabi (@OptaArabi) June 23, 2026 Since he made his debut at the tournament in 2018, no player has scored more goals from outside the box at the World Cup than Kylian Mbappé (3). ⚽️ pic.twitter.com/KzpnzUa9UH — Squawka (@Squawka) June 22, 2026

Michael Olise három gólpassznál jár a vb-n, ezzel Alexander Isakkal holtversenybe vezeti az idei rangsort. Olise minden sorozatot figyelembe véve már 30 gólpassznál jár az idényben.

Most assists at the 2026 World Cup:



3 — Michael Olise

3 — Alexander Isak pic.twitter.com/kz06CLJ4xn — StatMuse FC (@statmusefc) June 23, 2026

30 - Michael Olise a délivré sa 30e assist en 2025-26 toutes compétitions confondues (26 avec le Bayern Munich, 4 avec la France). Régalade. pic.twitter.com/MwccXNz7BB — OptaJean (@OptaJean) June 23, 2026

Olise statisztikai mutatói: 59 labdaérintés, hat megnyert párharc, három helyzet kialakítása, három lövés, két gólpassz.

Michael Olise's game by numbers vs. Iraq:



59 touches

6 touches in opp. box

6 duels won

5x possession won

3 chances created

3 shots

3 successful take-ons

2 assists



He joins Alexander Isak on three assists for the tournament. 🅰️ pic.twitter.com/Ozb84PRvsS — Squawka (@Squawka) June 23, 2026

Ousmane Dembélé 13. világbajnoki meccsén szerezte meg első gólját. A PSG játékosa megdöntötte Denilson rekordját, aki 12. találkozóján szerezte első gólját támadóként. Minden posztot figyelembe véve Carles Puyolnak is 13, míg Karl-Heinz Schnellingernek 16. meccsig tartott.

#GetThisChip - Ousmane Dembélé scores in his 13th World Cup match, leaving Denilson as the forward with the most appearances (12, 11 of them as a substitute) in the entire history of the World Cup without ever scoring a goal. pic.twitter.com/1nNSagiHzC — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 23, 2026

Ez volt az első idei vb-meccs, amelyen az időjárás közbeszólt.

🌧️ HISTORY MADE: First ever weather delay at the World Cup!



⛈️ France vs Iraq second half is on hold as brutal storms roll in. Fans ordered to take shelter inside Philadelphia Stadium right now.



☔ ⚽ Mother Nature just stole the show pic.twitter.com/MVTCsTqZsO — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 22, 2026

Didier Deschamps-nak ez volt a 16. győzelme a világbajnokságokon, ezzel beérte Helmut Schön rekordját.

16 - Dider Deschamps a signé son 16e succès en Coupe du Monde comme sélectionneur de la France (3N 2D), égalant le record de Helmut Schön dans la compétition.



LastDance. pic.twitter.com/JtlvqYIzla — OptaJean (@OptaJean) June 23, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikái