Mbappé századik válogatott meccsén duplával érte be Klosét és üldözi Messit – statisztikák
Kylian Mbappénak ez volt a 16. vb-meccse, ezen lőtte 15. és 16. gólját. A francia támadó meglőtte 60. gólját a válogatottban kereken a századik meccsén. Mbappé 2018-ban négy gólig jutott, Katarban nyolc gólt szerzett, ezúttal pedig két meccsen négy gólnál tart, így jön össze a 16 találat. A Real Madrid támadója ezzel beérte Miroslav Klosét, és csak az osztrákok ellen duplázó Lionel Messi áll előtte az örökrangsorban. Ez volt a hatodik vb-meccse, amelyen legalább két gólt szerez. Ennél több vb-duplája senkinek nincs.
Mbappé a negyedik játékos, aki legalább három egymást követő világbajnoki mérkőzésen szerez legalább két gólt. Eddig Guillermo Stabel (1930), Kocsis Sándor (1954) és Lionel Messi (2026) volt képes hasonlóra. 2018-as bemutatkozása óta senki nem szerzett több vb-gólt a tizenhatoson kívülről, mint Mbappé (3). Mbappé előtt csak Miroslav Klove és Luis Suárez szerzett vb-gólt 100. válogatott mérkőzésén.
Michael Olise három gólpassznál jár a vb-n, ezzel Alexander Isakkal holtversenybe vezeti az idei rangsort. Olise minden sorozatot figyelembe véve már 30 gólpassznál jár az idényben.
Olise statisztikai mutatói: 59 labdaérintés, hat megnyert párharc, három helyzet kialakítása, három lövés, két gólpassz.
Ousmane Dembélé 13. világbajnoki meccsén szerezte meg első gólját. A PSG játékosa megdöntötte Denilson rekordját, aki 12. találkozóján szerezte első gólját támadóként. Minden posztot figyelembe véve Carles Puyolnak is 13, míg Karl-Heinz Schnellingernek 16. meccsig tartott.
Ez volt az első idei vb-meccs, amelyen az időjárás közbeszólt.
Didier Deschamps-nak ez volt a 16. győzelme a világbajnokságokon, ezzel beérte Helmut Schön rekordját.
A mérkőzés legfontosabb statisztikái