Nemzeti Sportrádió

Mbappé századik válogatott meccsén duplával érte be Klosét és üldözi Messit – statisztikák

B. A. P.B. A. P.
2026.06.23. 03:42
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Jól sikerült Kylian Mbappé 100. mérkőzése (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Franciaország Irak statisztika
A labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának 2. fordulójában Franciaország 3–0-ra verte Irakot. Mutatjuk a mérkőzés legfontosabb érdekességeit, statisztikáit.

Kylian Mbappénak ez volt a 16. vb-meccse, ezen lőtte 15. és 16. gólját. A francia támadó meglőtte 60. gólját a válogatottban kereken a századik meccsén. Mbappé 2018-ban négy gólig jutott, Katarban nyolc gólt szerzett, ezúttal pedig két meccsen négy gólnál tart, így jön össze a 16 találat. A Real Madrid támadója ezzel beérte Miroslav Klosét, és csak az osztrákok ellen duplázó Lionel Messi áll előtte az örökrangsorban. Ez volt a hatodik vb-meccse, amelyen legalább két gólt szerez. Ennél több vb-duplája senkinek nincs. 

Mbappé a negyedik játékos, aki legalább három egymást követő világbajnoki mérkőzésen szerez legalább két gólt. Eddig Guillermo Stabel (1930), Kocsis Sándor (1954) és Lionel Messi (2026) volt képes hasonlóra. 2018-as bemutatkozása óta senki nem szerzett több vb-gólt a tizenhatoson kívülről, mint Mbappé (3). Mbappé előtt csak Miroslav Klove és Luis Suárez szerzett vb-gólt 100. válogatott mérkőzésén.

Michael Olise három gólpassznál jár a vb-n, ezzel Alexander Isakkal holtversenybe vezeti az idei rangsort. Olise minden sorozatot figyelembe véve már 30 gólpassznál jár az idényben. 

Olise statisztikai mutatói: 59 labdaérintés, hat megnyert párharc, három helyzet kialakítása, három lövés, két gólpassz.

Ousmane Dembélé 13. világbajnoki meccsén szerezte meg első gólját. A PSG játékosa megdöntötte Denilson rekordját, aki 12. találkozóján szerezte első gólját támadóként. Minden posztot figyelembe véve Carles Puyolnak is 13, míg Karl-Heinz Schnellingernek 16. meccsig tartott.

Ez volt az első idei vb-meccs, amelyen az időjárás közbeszólt.

Didier Deschamps-nak ez volt a 16. győzelme a világbajnokságokon, ezzel beérte Helmut Schön rekordját.

A mérkőzés legfontosabb statisztikái

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