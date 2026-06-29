Marsch ígéri, Kanada megmutatja, hogyan kell óriásra vadászni a nyolcaddöntőben

A mérkőzés legjobbjának válaszott, a győztes gólt szerző Stephen Eustáquio a folytatásban szeretné megnezehíteni a rá váró ellenfél dolgát, legyen az akár Marokkó, akár Hollandia.

„Nagyon sokat dolgoztunk, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Ezt a sikert szeretnénk minden kanadai embernek ajánlani. Talán az volt a kulcsa a győzelemnek, hogy az utolsó pillanatig hittünk magunkban és kőkeményen hajtottunk. Csodálatos volt a gólom, de az igazság az, hogy amikor ellőttem a labdát, azt éreztem, hogy mindenki a csapatból velem együtt lövi el a labdát. Mindenki beleadott egy kis erőt ebbe a lövésbe, így került a hálóba a labda. A következő meccsünkön az lesz a fő célunk, hogy akár Marokkó, akár Hollandia ellen játszunk majd, az ellenfelünk úgy érezze, hogy a világbajnokság legnehezebb mérkőzése lesz az, amit ellenünk kell lejátszania. Azt hiszem a csapatunk egyébként fantasztikus munkát végez az egész tornán és nagyon bízom benne, hogy nagyszerű mérkőzést játszhatunk majd a jövő héten” – fogalmazott a világbajnokságok történetének első tizenhatoddöntőjét eldöntő Stephen Eustáquio a mérkőzés után.

Az örömtől néha kissé el-elcsukló hangon beszélt a lefújást kövően Jesse Marsch kanadai szövetségi kapitány.

„Tudtuk, hogy előbb, vagy inkább utóbb őrült meccs lesz ebből, mert tudtuk, hogy a dél-afrikaiak szeretik kihasználni a szabad területeket és nagyon veszélyesek az átmeneteik. Tudtuk azt is, nekünk ilyenkor az lesz a fő feladatunk, hogy megtartsuk a szerkezetünket, intenzíven emeljük a játék ritmusát és valamikor megbüntessük az ellenfelet. Végig voltak helyzeteink, de hiába volt a sok lehetőségünk, egyszerűen sehogy sem sikerült sokáig betalálni. Azért én végig reméltem, hogy a végén csak bevágja majd valaki az egyiket... A srácok nagyon sok munkát tettek bele ebbe az eredménybe, mondtam nekik a mérkőzés végén, hogy ők most az igazi kanadai hősök. Nem volt könnyű a mérkőzés, tudtuk is, hogy nem lesz az, jobbnak kellett lennünk, és ezt a végén sikerült is bebizonyítanunk. Most van majdnem egy hetünk felkészülni a következő meccsre, amiről már most tudjuk, hogy erőnléti, fizikális szempontból javulnunk kell addigra. Ami biztos, hogy én elrepülök Monterreybe, megnézem a Hollandia–Marokkó meccset, a játékosok pedig csak regenerálódjanak. Az biztos, hogy mindent kiadunk magunkból az óriások ellen, mindegy, hogy Marokkó, vagy Hollandia az az óriás. Én azt akarom, hogy a csapat megmutassa, hogyan kell egy ilyen óriást levadászni. És ezt is fogjuk tenni!” – mondta Jesse Marsch a találkozót követően.

Dél-afrikai kollégája, Hugo Broos a meccs mellett a Bafana Bafana egész világbajnoki szereplését is értékelte egyben a jövőbe is tekintett.

„Ugyanolyan büszke vagyok a csapatra, mint voltam két-három napja, a továbbjutás kiharcolásakor. Nagyon jó világbajnokságot zártunk. Most egy olyan csapat ellen játszottunk egy jó meccset, ahol volt erő, sebesség, és be kell vallani, néha, kicsit mögöttük kullogtunk, de ebből is lehet és kell is tanulnunk a jövőre nézve. Ezért is volt fontos számunkra, hogy itt voltunk. Szép vébé volt és az elkövetkező napokban hozzuk meg az arra vontakozó döntést, hogy folytatjuk-e a csapattal közösen a munkát és azt már most tudom, hogy nem lesz könnyű ez a döntés. Bárhogy is lesz a folytatás, úgy gondolom, hogy a most megszerzett tapasztalatokkal ez a válogatott az elkövetkező hónapokban tovább erősödik majd” – mondta a dél-afrikaiak szakvezetője.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

DÉL-AFRIKA–KANADA 0–1 (0–0)

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 69 237 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko (Moremi, 86.), Mofokeng (Mbatha, a szünetben), Appollis – Makgopa (Rayners, 86.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos

KANADA: Crépeau – Johnston, Bombito (De Fougerolles, 59.), Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Davies, 75.), N. Saliba (Sigur, 59.), Eustáquio, Millar (Shaffelburg, 70.) – J. David, Oluwaseyi (P. David, 70.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

Gólszerző: Eustáquio (90+2.)