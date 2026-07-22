A Minnesota United elköszönt James Rodrígueztől

James Rodríguez hat hónapja igazolt a minnesotaiakhoz, csupán nyolc mérkőzésen lépett pályára, és bár a klubnak lett volna lehetősége meghosszabbítani decemberig a szerződését, nem élt vele.

A kolumbiai válogatottat az idei világbajnokságon csapatkapitányként vezető 35 éves labdarúgó szabadon igazolható.

A korábban a Porto, a Monaco, a Real Madrid és a Bayern München kötelékében futballozó, 131-szeres válogatott Rodríguez az elmúlt hat évben hét különböző klub alkalmazottja volt, és egyikben sem töltött egy idénynél többet.