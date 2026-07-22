A Minnesota United elköszönt James Rodrígueztől
James Rodríguez már nem a Minnesota United labdarúgója – derült ki az egyesült államokbeli MLS-klub helyi idő szerint kedd esti X-bejegyzéséből.
James Rodríguez hat hónapja igazolt a minnesotaiakhoz, csupán nyolc mérkőzésen lépett pályára, és bár a klubnak lett volna lehetősége meghosszabbítani decemberig a szerződését, nem élt vele.
A kolumbiai válogatottat az idei világbajnokságon csapatkapitányként vezető 35 éves labdarúgó szabadon igazolható.
A korábban a Porto, a Monaco, a Real Madrid és a Bayern München kötelékében futballozó, 131-szeres válogatott Rodríguez az elmúlt hat évben hét különböző klub alkalmazottja volt, és egyikben sem töltött egy idénynél többet.
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