Nemzeti Sportrádió

A Minnesota United elköszönt James Rodrígueztől

K. Zs.K. Zs.
2026.07.22. 11:21
James Rodríguez a vb-nyolcaddöntőbeli kiesés után (Fotó: Getty Images)
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Minnesota United James Rodríguez MLS nemzetközi átigazolás
James Rodríguez már nem a Minnesota United labdarúgója – derült ki az egyesült államokbeli MLS-klub helyi idő szerint kedd esti X-bejegyzéséből.

James Rodríguez hat hónapja igazolt a minnesotaiakhoz, csupán nyolc mérkőzésen lépett pályára, és bár a klubnak lett volna lehetősége meghosszabbítani decemberig a szerződését, nem élt vele.

A kolumbiai válogatottat az idei világbajnokságon csapatkapitányként vezető 35 éves labdarúgó szabadon igazolható.

A korábban a Porto, a Monaco, a Real Madrid és a Bayern München kötelékében futballozó, 131-szeres válogatott Rodríguez az elmúlt hat évben hét különböző klub alkalmazottja volt, és egyikben sem töltött egy idénynél többet.

 

Minnesota United James Rodríguez MLS nemzetközi átigazolás
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