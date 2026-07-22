Konferencialiga: Pakson telt ház várható a Panathinaikosz ellen

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője bizakodásának adott hangot a görög Panathinaikosz elleni Konferencialiga-selejtező előtt, mivel véleménye szerint az elmúlt két évhez képest jobb felkészülésen vannak túl. A szakember elárulta: míg korábban két hét után tétmeccseket kellett játszaniuk a nemzetközi kupákban, és a keret sem volt még kész, addig mostanra kialakult a keret, lejátszottak tíz edzőmeccset, ezért jobban „képben van” az együttest illetően.

A tréner örömét fejezte ki, hogy neves ellenféllel játszhatnak két meccset, amely „játszó csapat”. A Panathinaikosz jobb erőkből áll, ugyanakkor a Paks a saját játékát kívánja játszani, de biztosan lesznek a mérkőzésnek olyan periódusai, amikor alkalmazkodniuk kell az ellenfélhez – fűzte hozzá.

Bognár György kérdésre elmondta: a görögök új edzővel kezdik a szezont, emiatt sok változásra számít náluk, mert míg a spanyol Rafa Benítez visszafogottabb játékot kért csapatától, addig a dán Jacob Neestrup nyíltabb futballt játszat a futballistáival, sok letámadással, agresszív labdaszerzésekkel és labda felé védekezéssel.

Az MTI kérdésére az edző elárulta, hogy a fejében kialakult a kezdőcsapat, egyetlen poszt kérdéses, a jobb oldali középpályásé. Bognár György megemlítette, hogy Bévárdi Zsombor térdszalagszakadása után Silye Erik játszott volna a jobb oldalon, ám ő is megsérült. Helyettese várhatóan Győrfi Milán lesz a bajnokikon, ám a Panathinaikosz bal oldalán „jól bontó játékosokkal” szemben kell védekezni, ezért a kupában egy rutinosabb játékos fog kezdeni ezen a poszton.

A magyar bajnoki bronzérmes gárda középpályása, Balogh Balázs arról beszélt, hogy az elmúlt évek párharcaihoz képest a legerősebb ellenféllel fognak megmérkőzni, a „görög futball egyik legjobb csapata” érkezik Paksra, de hazai pályán meglepetésre készülnek. Megjegyezte, hogy nem ők a párharc esélyesei, ezért szerényen, de keményen beleállnak az első meccsbe, megpróbálják védekezésben és támadásban is a legjobbjukat nyújtani.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a hazai szektorokba szinte minden jegy elkelt, miközben 250 vendégszurkolóra számítanak, így telt ház várható. A Konferencialiga második selejtezőkörének visszavágóira július 30-án kerül sor. Ha a Paksi FC bravúrral kiejtené a görög Panathinaikoszt, akkor a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSZKA 1948 párharcának győztese következne, és hazai pályán játszhatnák a visszavágót a tolnaiak.

A Kl döntőjét a Besiktas isztambuli stadionjában rendezik meg 2027. június 2-án.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

FŐÁG

JÚLIUS 23., CSÜTÖRTÖK

20.00: Paksi FC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!