Férfi kézi: a Szeged svéd kapusa a következő idényt a Benficában tölti – hivatalos

A rövid közleményben a szegediek megköszönik Tobias Thulin szolgálatait, akinek szerződése jövő nyárig szól – azaz a 31 éves svéd válogatott kapus aligha tér vissza a lisszaboni kölcsönidőszak végeztével.

Külföldi sajtóhírek alapján korábban már beszámoltunk arról, hogy Thulin a Benficába tart.