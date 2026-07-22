Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: a Szeged svéd kapusa a következő idényt a Benficában tölti – hivatalos

K. Zs.K. Zs.
2026.07.22. 11:40
null
Tobias Thulin (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Szeged kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Tobias Thulin
Tobias Thulin a következő idényt kölcsönben Portugáliában, a lisszaboni Benficában tölti – adta hírül szerdán hivatalos honlapján a svéd válogatott kézilabdázót foglalkoztató OTP Bank-Pick Szeged.

A rövid közleményben a szegediek megköszönik Tobias Thulin szolgálatait, akinek szerződése jövő nyárig szól – azaz a 31 éves svéd válogatott kapus aligha tér vissza a lisszaboni kölcsönidőszak végeztével.

Külföldi sajtóhírek alapján korábban már beszámoltunk arról, hogy Thulin a Benficába tart.

Kézilabda
2026.05.14. 14:18

Szerződése lejárta előtt távozhat a Szeged kapusa – sajtóhír

A Tisza-parti együttest erősítő Lazar Kukics a közösségi médiában számolt be arról, hogy túl van a barcelonai vállműtéten

 

 

Szeged kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Tobias Thulin
Legfrissebb hírek

Hazaigazolt a szegediektől távozó Jim Gottfridsson

Kézilabda
Tegnap, 10:44

Férfi kézi: Szegedre szerződött a Fradi irányítója

Kézilabda
2026.07.19. 16:42

Pick Szeged: megegyeztek az áprilisban távozó Jim Gottfridssonnal

Kézilabda
2026.07.17. 12:27

Bedőlt az eredetileg Las Vegasba tervezett augusztusi kézilabdatorna

Kézilabda
2026.07.02. 19:26

Rapszodikus férfi kézilabda-bajnokság, csúcsán az örök rivalizálással    

Kézilabda
2026.06.30. 09:32

Bajnokok Ligája-győztes kapust igazolt a Szeged kézilabdacsapata

Kézilabda
2026.06.29. 19:28

Férfi kézi BL: a Szeged mindkét előző döntőst elkerülte, a Veszprém viszont megkapta a Füchse Berlint

Kézilabda
2026.06.26. 12:15

Kézilabda: a Tatabánya nem kapott szabadkártyát a BL-be, a Szeged és az FTC igen

Kézilabda
2026.06.22. 10:28