Férfi kézi: a Szeged svéd kapusa a következő idényt a Benficában tölti – hivatalos
Tobias Thulin a következő idényt kölcsönben Portugáliában, a lisszaboni Benficában tölti – adta hírül szerdán hivatalos honlapján a svéd válogatott kézilabdázót foglalkoztató OTP Bank-Pick Szeged.
A rövid közleményben a szegediek megköszönik Tobias Thulin szolgálatait, akinek szerződése jövő nyárig szól – azaz a 31 éves svéd válogatott kapus aligha tér vissza a lisszaboni kölcsönidőszak végeztével.
Külföldi sajtóhírek alapján korábban már beszámoltunk arról, hogy Thulin a Benficába tart.
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