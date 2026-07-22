Gazsó Péter: A fordulópont a németek elleni negyeddöntő volt

– Két nappal a győztesen megvívott döntő után sikerült már feldolgozni, hogy mekkora sikert értek el?

– Még nem, éppen nem sokkal ezelőtt beszéltem Fazekas Mátéval, még egyikünk sem fogta fel, hogy megnyertük a junior Eb-t – mondta Gazsó Péter a Nemzeti Sportnak.

– Milyen céllal utaztak ki Erdélybe az Európa-bajnokságra?

– Az alapvető célkitűzésünk a legjobb nyolcba kerülés volt, de amikor a torna előtt beszélgettünk a csapattársaimmal, többen kijelentették, hogy ők érmet szeretnének nyerni. Igyekeztünk is megfelelni a saját elvárásainknak. Evés közben meg is jött az étvágy, előbb meglett a legjobb nyolc, majd az érem. Én személy szerint szerettem volna minél többet segíteni a csapatnak és egyénileg is sokat fejlődni.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki 14 gólt dobjon egy Eb-döntőben?

– Megpróbálok minden meccsbe hasonlóképp beleállni, de az, hogy ez most így sikerült, egyértelműen a motiváción múlott. Minden porcikámmal azon voltam, hogy Európa-bajnok legyek, ebből sült ki ez a teljesítmény.

– Melyik volt a döntő legnehezebb pillanata?

– A rendes játékidő utolsó tíz perce rendkívül idegőrlő volt. A svédek kettővel vezettek. Hiába lőttünk gólt, utána rögtön kaptunk is egyet. Végig futottunk utánuk, de a mentális erőnknek meglett az eredménye, az utolsó két percben föléjük kerekedtünk és hosszabbításra mentettük a meccset. Ezt az erőt továbbvittük a kétszer öt percbe. A lefújást megelőzően egy pillanatra sem tudtam kimondani és elhinni, hogy ez már megvan, még akkor sem, amikor Kucsera Máté belőtte az utolsó gólunkat.

– Hogyan sikerült kizárni a fináléban, hogy Svédország a középdöntőben 16 góllal jobb volt nálunk?

– Több szempontból is sikerült az előnyünkre fordítani a súlyos vereséget. Nálunk mindenkiben benne volt a vágy, hogy revansot vegyünk, a svédek pedig bármennyire is profik, biztosan bennük volt az érzés, hogy megint könnyű lesz megverniük minket. Természetesen sikerült a játék több elemében is változtatnunk, sokkal keményebb lett a védekezésünk, gyorsabban kézilabdáztunk, több gólt lőttünk indításból, ezek mind-mind megzavarták őket.

– Mi az, amitől ennyire összeállt a csapat játéka erre az Európa-bajnokságra?

– Elég mélyről indultunk a válogatottal, amikor elkezdtük a junior korosztályt, rögtön az elején egy csehországi felkészülési tornán kikaptunk a csehektől. Ez nagyon nem jött jól már a legelején, de aztán meccsről meccsre, összetartásról összetartásra kovácsolódtunk össze. Ez igaz a csapat játékosaira, valamint a csapat és a szakmai stáb közötti kapcsolatra is. Ugyanezt láttam az Eb-n is magunktól, szépen építettük fel magunkat lépésről lépésre. A fordulópont a németek elleni negyeddöntő volt, elképesztő mentális állapotba kerültünk, nagy bravúr volt a legyőzésük. Ez volt az a pillanat, amikor először elhittük, hogy bármire képesek lehetünk. Mint minden sportban, a miénkben is nagyon fontos a szerencse, mert itt már nüanszok döntenek. Az a csapat nyerte meg a döntőt, amelyik jobban akarta.

– NEKA-játékosként a csapat szövetségi kapitányát, Sótonyi Lászlót is jobban ismerheti, mint a legtöbb csapattársa. Mi teszi őt különleges edzővé?

– A mester egyszer azt nyilatkozta, úgy gondolja, hiteles a játékosok szemében, és ez valóban így van. Már a pályán is megmutatta, hogy erős karakter és jó ember, ugyanezt edzőként is igazolja. Az eredmények ott vannak a neve mellett, Magyarországon nincs sok tréner, aki jobban értene a kézilabdához, mint ő. Szintén a sikerünk kulcsa volt, hogy mindenkinek sikerült megértenie, hogy amit mond, az általában beválik.

– Bánná, ha a következő idényben másfelé sodorná őt az élet?

– Nagyon örülök, hogy a NEKA-n két évig, a korosztályos válogatottban három éven át együtt dolgozhattam Sótonyi Lászlóval. A munkája minősége miatt megérdemli, hogy másfelé vegye az irányt. Az egyik szemem sírna, a másik nevetne, de nagyon örülnék a sikerének.

– Fiatal kézilabdázóként különösen izgalmas lehet a kérdés: hol látja magát a következő években?

– Jelenleg még csak próbálom felfogni ezt a győzelmet. Meglátjuk, hogyan sikerül a következő idény a NEKA-val – bízom benne, hogy jól. Kis idő múlva szeretnék a felnőttválogatottban is bemutatkozni, és ott hosszú éveket eltölteni, emellett nagy álmom pályára lépni a Bajnokok Ligájában is.