Nemzeti Sportrádió

A Sydney után a Füchse Berlinnel, a Burgannal és az Al-Ahlival játszhat a Veszprém a férfi kézilabda-klubvilágbajnokságon

B. A. P.B. A. P.
2026.07.22. 11:59
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Megvan, kikkel játszhat a Veszprém a klubvilágbajnokság csoportkörében (Fotó: Szabó Miklós)
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sorsolás férfi kézilabda Veszprém Nemzetközi Kézilabda-szövetség
A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) kisorsolta a férfi kézilabda-klubvilágbajnokság csoportjait. A One Veszprém HC-re még a Sydney vár egy körrel korábban, továbbjutás estén a Füchse Berlinnel, az Al-Ahlival és a Burgannal találkozhat.

Mint ismert, a tavalyi ezüstérmes One Veszprém HC szabadkártyával indulhat a 2026-os férfi kézilabda-klubvilágbajnokságon, amelyet ezúttal is Egyiptomban rendeznek.

A mezőny a házigazda Al-Ahlin, a címvédő FC Barcelonán, valamint a kontinensek képviselőin – a német Füchse Berlinen, a brazil EC Pinheiroson, a kuvaiti Burganon, a marokkói Montadán és az ausztrál Sydney University HC-n – kívül két szabadkártyás csapatból, a 2024-ben győztes, 2025-ben ezüstérmes One Veszprémből és az egyiptomi Zamalekből áll.

A 19. klub-vb sorsolását szerda délelőtt tartotta az IHF. A csoportkör előtt két selejtezőt rendeznek. A Veszprém a Sydney Universityvel került össze, míg a Los Angeles HC a Zamalek ellen mérkőzik meg a csoportkörért. Az ausztrálok rekordot jelentő 13. alkalommal vesznek részt a tornán.

A selejtezők vesztesei a 9. helyért játszanak, míg a győztesek a csoportkörben folytatják.

A címvédő, és rekordot jelentő hatszoros győztes Barcelona, amely 12. klubvilágbajnokságán vesz részt az A-csoportba került a Montadával, a Pinheirosszal és a Los Angeles–Zamalek győztesével együtt. A B jelű négyesben így a tornára 2023 után visszatérő Füchse Berlin, az Al-Ahli, a Burgan és a Veszprém–Zamalek találkozó továbbjutója szerepel.

 

sorsolás férfi kézilabda Veszprém Nemzetközi Kézilabda-szövetség
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