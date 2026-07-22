A Sydney után a Füchse Berlinnel, a Burgannal és az Al-Ahlival játszhat a Veszprém a férfi kézilabda-klubvilágbajnokságon

Mint ismert, a tavalyi ezüstérmes One Veszprém HC szabadkártyával indulhat a 2026-os férfi kézilabda-klubvilágbajnokságon, amelyet ezúttal is Egyiptomban rendeznek.

A mezőny a házigazda Al-Ahlin, a címvédő FC Barcelonán, valamint a kontinensek képviselőin – a német Füchse Berlinen, a brazil EC Pinheiroson, a kuvaiti Burganon, a marokkói Montadán és az ausztrál Sydney University HC-n – kívül két szabadkártyás csapatból, a 2024-ben győztes, 2025-ben ezüstérmes One Veszprémből és az egyiptomi Zamalekből áll.

A 19. klub-vb sorsolását szerda délelőtt tartotta az IHF. A csoportkör előtt két selejtezőt rendeznek. A Veszprém a Sydney Universityvel került össze, míg a Los Angeles HC a Zamalek ellen mérkőzik meg a csoportkörért. Az ausztrálok rekordot jelentő 13. alkalommal vesznek részt a tornán.

A selejtezők vesztesei a 9. helyért játszanak, míg a győztesek a csoportkörben folytatják.

A címvédő, és rekordot jelentő hatszoros győztes Barcelona, amely 12. klubvilágbajnokságán vesz részt az A-csoportba került a Montadával, a Pinheirosszal és a Los Angeles–Zamalek győztesével együtt. A B jelű négyesben így a tornára 2023 után visszatérő Füchse Berlin, az Al-Ahli, a Burgan és a Veszprém–Zamalek találkozó továbbjutója szerepel.